Украина планирует обжаловать права делегации России в ПАСЕ

Украинский делегат в Парламентской ассамблеи совета Европы Алексей Гончаренко, заявил, что Украина намерена оспариватьполномочия российской делегации в ПАСЕ. «Уже есть договоренность, мы встаем. Латвийская делегация поднимет вопрос обжалования полномочий РФ по процедурным основаниям, грузинская - по содержательным основаниям. Почему грузинская - потому что Грузия председательствует в комитете министров Совета Европы», - сказал Гончаренко.

В июне 2019 года ПАСЕ восстановила полномочия российской делегации, а украинская парламентская делегация приостановила свое участие в ПАСЕ в знак протеста против этого решения. 16 января 2020 года Верховная Рада Украины приняла постановление о возвращении в ПАСЕ.