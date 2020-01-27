В Германии оценили потенциал сельского хозяйства РФ

Россия на сегодня является главным конкурентом ЕС и США в экспорте пшеницы, пишет издание Der Tagesspiegel. Автор материала отмечает, что по итогам выставки сельского хозяйства «Зеленая неделя», прошедшая в Берлине, можно констатировать факт, что РФ обладает колоссальным потенциалом в сельском хозяйстве. В мероприятии принимали участие российские аграрии, в частности производитель овощей «Рост», сообщает СМИ. Представитель компании Наталья Федосеева рассказала изданию, что сельхозпредприятиям очень помогает государственная поддержка, а также ограничения импорта. Издание напоминает, что в 2014 году компания по импортозамещению в России «больно ударила по немецким крестьянам», обрушив «экспорт мяса и молока».

В свою очередь в немецком институте им. Лейбница рассказали, что особо в России выросло производство свинины, что привело к сокращению импорта этого продукта практически до нуля. Также значительно возросло производство рапсового, соевого и подсолнечного масел, данную продукцию Россия успешно экспортирует, говорится в материале.

Однако главной экспортной продукцией продолжает оставаться пшеница, которой «ни одна другая нация не экспортирует больше, чем Россия», резюмирует автор. Он напоминает и о «колоссальном потенциале неиспользуемых земель в России».