В новом правительстве полностью заменен «цифровой блок»

Цифровой уклон

Цифровым технологиям будет уделяться особое внимание в работе нового кабинета министров. Сам новый премьер Михаил Мишустин неоднократно говорил, что сумел достигнуть заметных результатов в работе налоговой службе именно за счет внедрения эффективных ИТ-решений. Свой опыт цифровизации в ФНС премьер намерен решительно распространять и на другие сферы государственного управления, в связи с чем в кабмине, по сути, полностью обновлён «цифровой блок».

Кресла министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций лишился Константин Носков. Курирующий проект «Цифровая экономика» вице-премьер Максим Акимов также уволен со своего поста и, как ожидается, может возглавить «Почту России». Данными перестановками руководство исполнительной власти недвусмысленно подчеркивает своё недовольство реализацией программы «Цифровая экономика», которая последние годы явно буксовала и не могла нащупать механизмы достижения своих целей.

«Курс на цифровизацию работы правительства России прежде всего означает прозрачность и эффективность работы механизма, который должен быть запущен для выполнения задач по ускорению экономического роста и реализации нацпроектов, — отмечает Олег Богданов, аналитик финансовой группы QBF. — Можно предположить, что правительству потребуется ввести скрупулезный контроль не только над текущими доходами и расходами, но и над потенциально возможными: необходимо понимать, где еще можно привлечь дополнительные ресурсы для реализации своих целей. Для этого нужно все процессы в стране поставить под полный учет и контроль, можно даже новое правительство назвать “правительством учета и контроля”. Скорее всего такие задачи будут выполнять новые фигуры в правительстве, у которых есть понимание экономических процессов и цифровых технологий».

Ответ на претензии

Ключевой фигурой реализация «цифрового курса» в правительстве станет новый глава Минкомсвязи Максут Шадаев. «Миллениал», в свободное от работы время любитель хип-хопа и баскетбола, поклонник «Звёздных войн» в свои 40 лет имеет внушительный послужной список. В ИТ-бизнесе Шадаев начал активно работать, еще будучи студентом Московского государственного социального университета, а в 24 года он уже получил значимую должность директора по развитию бизнеса одной из ведущих российских ИТ-компаний IBS Group. Позже будущий министр попадает на работу в Минкосвязи, где становится сначала директором департамента госпрограмм и развития инфраструктуры, потому главой департамента государственной политики в области информатизации и информационных технологий. Далее работает в администрации президента РФ, сотрудничает со структурами Государственной Думы, перед самым назначением работает в «Ростелекоме».

Но, пожалуй, самым значимым периодом карьеры Максута Шадаева можно считать его работу в правительстве Московской области, где в период 2014 – 2018 годов он, будучи министром информационных технологий и связи региона, реализовывал идеи «электронного правительства» и создания удобных дебюрократизированных путей взаимодействия граждан и власти.

В частности, под руководством Шадаева в Подмосковье по примеру Москвы развивалась сеть многофункциональных центров (МФЦ), а также был запущен портал «Добродел», призванный без бюрократической волокиты решать конкретные проблемы жителей области. Сейчас на этом сайте достаточно заполнить заявку на решение больного вопроса, и чиновники в течение двух дней её рассматривают, назначают ответственного и на портале отчитываются о проделанной работе. Согласно официальным цифрам, к настоящему времени на портал поступило 3,5 млн обращений на плохие дороги, нарушения правил вывоза мусора, неисправность освещения, уборку тротуаров и прочих проблем, и 1,3 млн. претензий властями удовлетворены.

Цифровизация пойдет на рекорд

Одним из ключевых конкурентов на пост Минкомсвязи называли представителя питерских кругов, главу Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Дениса Чамара. Но если Чамара имеет в кругах ИТ-бизнеса репутацию скорее теоретика с красивыми рассуждениями, то назначенный министр – скорее практик, который имеет опыт совмещения интересов бизнеса и власти. «Максут Шадаев — это высокопрофессиональный человек из индустрии, исключительный эксперт с опытом работы как в коммерческих организациях, так и в государственных структурах, он умеет «работать руками» и хорошо понимает все процессы», — отзывается о новом чиновнике Алексей Королюк, генеральный директор хостинг-провайдера и регистратора доменов Reg.ru.

Формально, прежнего куратора программы «Цифровая экономика» Максима Акимова заменил бывший заместитель Федеральной налоговой службы Алексей Оверчук, который в ФНС успешно развивал в том числе информационные системы учета. Однако, судя по всему, теперь куратором проекта «Цифровая экономика» будет другой вице-премьер, Дмитрий Чернышенко, бывший председатель правления «Газпром-медиа» и президент Континентальной хоккейной лиги, который прославился на посту главы Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Именно Чернышев на прошлой неделе официально представил Максуда Шадаева сотрудникам Минкосвязи, что означает, что проекты цифровизации общества будут теперь развиваться еще более публично.

Все надо взвесить

Опрошенные «Экспертом» представители бизнеса в целом одобряют явно выраженный настрой нового правительства на цифровую трансформацию. «В новом правительстве собрались люди, которые не на словах, а на деле показали себя высококлассными спецами по реализации больших государственных ИТ-проектов. Это даёт надежду на то, что управление ИТ перейдёт наконец с визионерства на уровень осмысленного и скоординированного, а главное — практического развития, с понятной пользой и эффектом от внедряемых решений, — говорит Алексей Кулешов, директор по развитию бизнеса компании ОТР. — В первую очередь, это касается перезагрузки программы цифровизации, в которой сейчас запутанная система управления, с большим количеством дублирования функций и отсутствием четкого, понятного разделения ролей. За ее рамками находится ряд важных отраслей: ТЭК, ЖКХ и пр., где ИТ-технологии могли бы совершить настоящий прорыв в эффективности».

«У нас большие ожидания от нового кабинета в повестке цифрового развития, — соглашается Александр Смоленский, директор по развитию бизнеса компании «Цифра». — Наша компания развивает ИТ-системы в промышленности, где нужны современные системы на основе искусственного интеллекта, предсказательной аналитики, которые позволят перейти от планово-предупредительных ремонтов к ремонтам по состоянию. Но есть Ростехнадзор, есть куча ведомственных приказов, которые не дают нам это сделать, и изменить их можно, только меняя законодательство».

Правда, предприниматели с тревогой призывают устраивать очередные цифровые реформы взвешенно и продуманно, чтобы избежать повтора сбоев внедрения новых ИТ-систем, которые уже больно били по бизнесу в разных отраслях. Например, многие ритейлеры с ужасом вспоминают, как в конце 2017 года в ходе перехода на онлайн-кассы под руководством ФНС произошел масштабный сбой, затронувший порядка 9% российского ритейла. Тогда Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) оценила общую потерю прибыли магазинов из-за сбоя в 2,5 млрд руб.

Или транспортники как о страшном сне говорят о непростом внедрении автоматизированной системы оплаты проезда по дорогам «Платон», когда из-за противоречивых требований бизнес автомобильных грузоперевозок был вынужден нести большие издержки. Максим Алексеев, операционный директор логистической компании «Точка-Точка», напоминает, что теперь, в частности, в логистическом бизнесе острый вопрос повестки – это начинающееся внедрение автоматизированной системы взвешивания грузиков (АСВГК). Эта цифровая система уже сейчас работает со сбоями, присылает грузоперевозчикам несправедливые штрафы и толкает часть игроков рынка в «серую» зону.