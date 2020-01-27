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Выяснилось, какую зарплату хотели бы получать жители России

Москва, 27.01.2020

Эксперты сервиса Работа.ру провели опрос среди пользователей портала, выяснив, какую зарплату они хотели бы получать за свою работу. В среднем участники опроса хотели бы зарабатывать ежемесячно 92 тыс. руб. передаёт сетевое издание «Вести. Экономика».

При этом было установлено, что зарплатные ожидания зависят от места проживания респондентов. Так, москвичи заявили, что их з/п должна быть 104 тыс. руб. Жители Петербурга были бы удовлетворены зарплатой в размере 102 тыс. руб. В Новосибирске считают нормальной зарплату в 90 тыс. руб., Ростова-на-Дону – 87 тыс. руб., а Нижнего Новгорода – 70 тыс. руб.

Любопытно, что есть гендерные различия в зарплатных ожиданиях. Так, в среднем по стране российские мужчины хотели бы получать ежемесячно за свою работу 103 тыс. руб. При этом запросы мужчин-москвичей ещё выше – 111 тыс. руб. Российские женщины в среднем по стране были бы довольны зарплате в 80 тыс. руб., а женщины из Москвы – 97 тыс. руб.

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