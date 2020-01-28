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Apple потребовался антикоронавирус

Москва, 28.01.2020
Выпуск iPhone и AirPods в Китае под угрозой из-за коронавируса
#эпидемия
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#Происшествия
#Экономика
  • Apple потребовался антикоронавирус

Смартфоны iPhone собирают в производственном комплексе тайваньской фирмы Foxconn в южном китайском городе Шэньчжэнь на юге Китая

AP/TASS Автор: Kin Cheung

IPhone, как известно, разработан в Калифорнии и изготовлен в Китае, что означает, что и компания Apple страдает от вспышки коронавируса на стороне как спроса, так и предложения. В ее списке поставщиков упоминается более 380 адресов в Китае, пишет 28 января Investopedia. 

Японское издание  Nikkei Asian Review сегодня сообщило, что ранее технологический гигант попросил своих китайских поставщиков увеличить производство iPhone на 10% в первой половине 2020 года. Это означает 80 миллионов устройств – 65 миллионов старых iPhone и до 15 миллионов недорогих моделей, представление которых ожидается в марте. Apple также увеличивает производство AirPods до 45 миллионов единиц.

Однако производство, которое должно начаться в конце февраля после лунных новогодних праздников, может быть отложено из-за вспышки коронавируса. Тем более что наиболее пострадавшая провинция Хубэй находится недалеко от основных производственных центров в провинциях Хэнань и Гуандун. Газета сообщает, что вирус создал «огромные неопределенности и проблемы» для производства как iPhone, так и AirPods. 

Поскольку около 17% выручки Apple поступает из Китая, есть также опасения по поводу падения спроса. «Apple потенциально теряет в продажах во время важного периода отпусков. В то время как некоторые города и регионы становятся закрытыми, трафик в розничных магазинах, вероятно, будет ниже», — сказал аналитик J. P. Morgan Сэмик Чаттерджи, имея в виду закрытие больших районов в Китае из-за карантина.

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