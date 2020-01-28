«Cделка века» Трампа: большие ставки и маленькие шансы

Во вторник, 28 января, в Вашингтоне должен быть обнародован новый вариант «мирного процесса» на Ближнем Востоке. В США уже давно умело подогревают интерес к очередному внешнеполитическому проекту Дональда Трампа и намекают на большой сюрприз. Однако согласно утечкам, сделанным накануне, никаких сюрпризов ждать не следует. «Сделка века», как обычно, составлена так, что все преимущества и выгоды достанутся Израилю. План Трампа зажигает израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху зеленый свет на официальную аннексию больших кусков оккупированной израильскими военными палестинской территории Западного берега реки Иордан.

Трамп посоветует палестинцам смириться с реальностью, отказаться от бесперспективных надежд вернуть земли и согласиться на экономические блага, которые якобы даст им еврейское государство. В свойственной себе манере президент Трамп угрожает палестинцам. Они совершат серьезную ошибку и быстро пожалеют о ней, если отвергнут новый американский план мирного урегулирования ближневосточного конфликта, говорит он.

Кстати, что касается палестинцев, то их, в частности жителей сектора Газа, на который тоже претендует Израиль, предлагается переселить на Синайский полуостров. Предложение не новое и на сюрприз никак не тянет. Летом 2014 г. от него уже отказался лидер палестинцев Махмуд Аббас.

Палестинцы, естественно, знают, что все выгоды от нового плана Трампа вновь достанутся Израилю. Вместо того, чтобы следовать советам американского президента и смириться с «реальностью», они собираются провести День гнева на оккупированных территориях.

Если проводить аналогии между строительством, дипломатией и внешней политикой, то процесс мирного урегулирования конфликта между израильтянами и палестинцами, в котором Соединенные Штаты много лет играют активную роль и в котором они неизменно стоят на стороне Израиля, вполне можно назвать одним из самых больших и продолжительных «долгостроев». В Тель-Авиве утверждают, что за прошедшие десятилетия палестинцы отклонили немало хороших предложений. Палестинские переговорщики отвечают, что они пошли на огромные уступки, в том числе и признавая существование Израиля, территория которого после ряда арабо-израильских войн сейчас состоит на 78% из исторических палестинских земель.

Ближе всего к успеху подошли почти 30 лет назад переговоры, проходившие в Норвегии и получившие название «Соглашение в Осло». В 1993 году делегации Израиля и Палестины во главе с Ицхаком Рабином и Ясером Арафатом соответственно подписали в норвежской столице историческое, как тогда многие надеялись, соглашение в присутствии улыбающегося и очень довольного собой президента Клинтона.

Злейшие враги пожали друг другу руки и пошли на ряд уступок. Палестинцы, в частности, впервые признали существование израильского государства, а израильтяне признали Организацию освобождения Палестины законным представителем палестинского народа.

Сейчас очевидно, насколько иллюзорны были надежды на успех соглашения, призывавшего договариваться о будущем, а не воевать за него. За него, к слову, Рабин, Арафат и глава израильского МИД Шимон Перес получили Нобелевскую премию мира. Через два года Рабин, которые многие в Израиле называли предателем так же, как в Палестине считали предателем Арафата, стал жертвой покушения еврейского экстремиста. Убийца добился своего – сорвал выполнение соглашения в Осло. Впрочем, оно было обречено на провал, даже если бы Ицхак Рабин остался жив.

Израиль после срыва соглашения в Осло резко ускорил переселение сотен тысяч евреев на палестинские земли на Западном берегу, захваченные в ходе войны 1967 года, включая Восточный Иерусалим, с потерей которого палестинцы не смирились до сих пор.

В Израиле утверждают, что израильские поселения на Западном берегу полностью соответствуют нормам международных законов. Большая часть планеты, однако, с израильтянами не согласна. Новый план мирного урегулирования Дональда Трампа озвучен сейчас, конечно, не случайно. У американского президента через девять месяцев перевыборы, на которых он очень хочет победить; а сейчас в самом разгаре процесс отстранения его от власти, импичмент. Что касается Нетаньяху, то у него к проблемам сохранения власти примешиваются не менее крупные проблемы, как не сесть за решетку по обвинению в коррупции.

BBC обращает внимание на то, что очень вероятный провал очередной мирной инициативы Вашингтона может закончиться печально для Ближнего Востока. По крайней мере, прецедент уже имеется: после провала мирного саммита в Кэмп-Дэвиде в 2000 году на оккупированных землях началось восстание палестинцев, которое привело к многочисленным жертвам.