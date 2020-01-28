Энергетики и банки тащат рынок вверх

Рост акций энергетических компаний и банков заставил российский рынок поднять голову. Однако эксперты считают, что это временно явление и китайский вирус снова начнет давить на рынок. Индекс Мосбиржи к концу сессии во вторник поднялся на 0,91%, до 3113,1 пунктов. Индекс РТС вырос на 1,97%, до 1572,23 пунктов.

На фоне сообщения Центробанка о выросшей по итогам 2019 года прибыли банковского сектора вверх пошли котировки Сбербанка (+0,93%), ВТБ (+0,81%) банков «Уралсиб» (+0,53%), «Возрождение> (+0,21%), «Санкт-Петербург» (+0,54%) и «Московского кредитного банка> (+0,59%).

Лучше рынка себя чувствовали акции энергетиков: ФСК ЕЭС (+2,45%), «Интер РАО» (+2,38%), «Россетей» (+2,07%).

После роста днем ранее вниз упали котировки «Полюса» (-1,04%) и «Полиметалла» (-2,05%) — из-за падения цен на золото. Акции САФМАРа упали, несмотря на сообщения о поставках 250 тыс. тонн нефти на Белорусские НПЗ в феврале(-0,76%). Продолжили падение акции «Аэрофлота» (-1,72%) — из-за продолжающихся паузы в авиасообщениях с Китаем. Падали акции алмазодобывающей АЛРОСА (-1,69%).

По состоянию на 19:31 мск, нефть сорта Brent подросла на 1,01% до значения 59,17 доллара за баррель. Российская валюта на этом фоне укрепилась до 62,46 рублей за доллар.