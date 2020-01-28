Вход/Регистрация Подписка

Энергетики и банки тащат рынок вверх

Москва, 28.01.2020

Рост акций энергетических компаний и банков заставил российский рынок поднять голову. Однако эксперты считают, что это временно явление и китайский вирус снова начнет давить на рынок. Индекс Мосбиржи к концу сессии во вторник поднялся на 0,91%, до 3113,1 пунктов. Индекс РТС вырос на 1,97%, до 1572,23 пунктов.

На фоне сообщения Центробанка о выросшей по итогам 2019 года прибыли банковского сектора вверх пошли котировки Сбербанка (+0,93%), ВТБ (+0,81%) банков «Уралсиб» (+0,53%), «Возрождение> (+0,21%), «Санкт-Петербург» (+0,54%) и «Московского кредитного банка> (+0,59%).

Лучше рынка себя чувствовали акции энергетиков: ФСК ЕЭС (+2,45%), «Интер РАО» (+2,38%), «Россетей» (+2,07%).

После роста днем ранее вниз упали котировки «Полюса» (-1,04%) и «Полиметалла» (-2,05%) — из-за падения цен на золото. Акции САФМАРа упали, несмотря на сообщения о поставках 250 тыс. тонн нефти на Белорусские НПЗ в феврале(-0,76%). Продолжили падение акции «Аэрофлота» (-1,72%) — из-за продолжающихся паузы в авиасообщениях с Китаем. Падали акции алмазодобывающей АЛРОСА (-1,69%).

По состоянию на 19:31 мск, нефть сорта Brent подросла на 1,01% до значения 59,17 доллара за баррель. Российская валюта на этом фоне укрепилась до 62,46 рублей за доллар.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    «В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

    Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга

    Умная квартира для умного города

    Умные технологии стремительно входят в жизнь. Сегодня искусственный интеллект может управлять не только домом и квартирой, но и целыми городами повышенной комфортности с комплексом инновационных инженерных решений

    Акции ММК сохраняют потенциал роста

    По мнению аналитиков, акции Магнитогорского металлургического комбината остаются недооцененными относительно конкурентов

    Тяжелая нефть ТРИЗов и битумов

    В России заканчивается доступная нефть: по данным Минприроды, ее добыча неуклонно падает, а доля месторождений с трудноизвлекаемыми запасами превысила 60%. Российские компании начали «гонку вооружений» и вкладывают миллиарды в новые технологии
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Ситуация с китайским коронавирусом становится все тревожнее
      Несмотря на меры предосторожности, принимаемые во многих странах, новая болезнь, которая появилась в Китае, расползается по планете.
    2. «Чайка» возвращается на сцену МХТ
      28 и 29 февраля в МХТ имени А.П. Чехова премьера – «Чайка» А.П. Чехова в постановке литовского режиссера Оскараса Коршуноваса. Для Московского Художественного театра это особая пьеса, символ обновления, которое принес МХТ мировой сцене. После триумфальной постановки К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко 1898 года изображение чайки стало эмблемой МХТ. В год 160-летнего юбилея А.П. Чехова «Чайка» возвращается на сцену Художественного театра – и, конечно, для театра это огромное событие.
    3. Система оплаты труда в социальной сфере будет пересмотрена
      Президент пообещал переход на отраслевую оплату труда в социальной сфере, в медицине этот процесс уже начался. Речь идет о повышении окладов без потери дополнительных выплат, которые сегодня могут составлять львиную долю заработка
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама