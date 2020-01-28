ФРС вероятно начнет 2020 год так же, как закончила предыдущий

На этой неделе состоится первое в 2020 году заседание руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США, главного американского банка. Специалисты не ждут сенсаций и резких движений. Ставка, по прогнозам, не изменится.

Финансисты и инвесторы по обе стороны Атлантики, которых президент Трамп заставил изрядно поволноваться в прошлом году, немного успокоились после подписания первой фазы торгового соглашения между США и КНР и торгового соглашения по Северной Америке.

Некоторому успокоению способствовало и вполне приличное состояние американской экономики, позволяющее забыть об угрозе рецессии, которая появилась в конце прошлого лета. О том, что экономика США в неплохом состоянии, говорил, к примеру, второй человек в ФРС Ричард Кларида.

После трех снижений ключевой ставки в 2019 году руководство ФРС ясно дало понять, что теперь они ее изменят лишь в случае неожиданного и резкого ухудшения дел в экономике.

«Последние пару месяцев они (ФРС) совершают победный круг,- цитирует AFP экономиста Джоэля Нароффа.- Думаю, что они и дальше продолжат делать то же самое».

Многие аналитики считают, что ФРС возобновит снижение ключевой ставки не раньше сентября. Конечно, немало специалистов сомневаются, что главному банку США удастся так долго не трогать ставку.

К тому же, председатель совета управляющих Федрезерва Джером Пауэлл подчеркнул в декабре 2019 года, что центробанк будет очень внимательно следить за тем, что происходит в мире. В первую очередь он имел в виду замедление темпов развития китайской экономики и явно затянувшийся брексит. Между тем, МВФ в январе текущего года вновь снизил прогнозы по развитию как глобальной, так и американской экономик.

В «уравнении», как обычно в последние два года, остается одно большое неизвестное – Дональд Трамп, от которого можно ждать любых неожиданностей. Президент США, похоже, твердо решил сделать ФРС стрелочником в случае возникновения проблем у экономики США. Ему, напомним, нужны успехи в экономике для переизбрания в ноябре.

В интервью CNBC на прошлой неделе президент Трамп, например, обвинил Федрезерв в грубых ошибках в 2017-18 годах, когда ключевая ставка в США росла. Он подчеркнул, что, по его мнению, если бы не ФРС, то рост ВВП США достиг бы 4%. Сейчас же согласно прогнозам рост ВВП в 2020 г. не превысит и двух процентов. Экономистов все больше тревожит тенденция замедления темпов роста ВВП в 2018-20 гг.

Конечно, говорить о том, что американская экономика полностью здорова, нельзя. Несмотря на обещания Трампа оживить ее до сих пор не видно, например, окончания замедления развития обрабатывающей промышленности. К концу 2019 г. начали снижаться расходы потребителей и замедляться рост зарплат, а наем рабочей силы в прошлом году оказался самым низким за восемь лет.

«Мы считаем, что будет еще одно снижение ключевой ставки,- говорит главный экономист Oxford Economics Кэти Бостянчич.- По нашему мнению, это произойдет летом».

Не так все хорошо и в мире. Да, Трамп временно зарыл топор войны с Пекином и тарифы на две трети китайских товаров, покупаемых Америкой, не вырастут. Но с учетом президентских выборов, которые состоятся через девять месяцев, Трамп решил переключить свое внимание с Китая на Евросоюз, которому он чаще всего угрожает тарифами на европейские автомобили.

Существенная неопределенность, по мнению Бостянчич, сохраняется, и она, несомненно, будет влиять на экономику. Риски ослабли, но не исчезли полностью.

Однако, по мнению Нароффа, ФРС уже и так очень сильно снизила ключевую ставку и загнала себя в угол. Сейчас ставка по федеральным фондам, главное орудие ФРС для роста занятости и стабилизации инфляции, находится в пределах 1,5 и 1,75%. В случае каких-нибудь «ЧП» в экономике у главного банка Америки просто не будет места для маневра. Последствия могут быть самые непредсказуемые.