Китайский коронавирус проник в Европу

В Европе зафиксирован первый случай заболевания пневмонией, вызванной китайским коронавирусом. Заболевший житель германского района Штарнберг, передает министерство здравоохранения Баварии.

К настоящему моменту мужчина «изолирован» и «находится под наблюдением врачей». Состояние больного оценивается, как стабильное, сообщает ТАСС.

По сообщению эпидемиологических служб провинции, риск, что заболевание начнет распространяться остается незначительным. Врачи проверяют всех родных, близких и друзей пациента, с которыми он контактировал в последнее время.

Ранее Всемирная организация здравоохранения оценила угрозу от распространения нового вируса в мире как высокую. К настоящему моменту от данной болезни уже умерли 104 человека. Заболевших насчитывается больше тысячи.