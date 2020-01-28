Колонна турецких военных пересекла границу с Сирией

Турецкая военная колонна прошла через пропускной пункт «Кафр-Лусейн» в сирийской провинции Идлиб, передает «Аль-Арабия», ссылаясь на «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека».
В настоящий момент колонна турецкий военных, состоящая из 30 военных транспортных средств, движется на юг провинции Сирии Идлиб. Среди транспортных средств замечены 12 бронированных машин, на которых размещено материально-техническое оборудование.
Напомним, ранее сирийские правительственные войска восстановили контроль над тремя населенными пунктами, расположенными южнее города Маарат ан-Нуман, который является стратегически важным городом для САР, однако, в настоящий момент контролируется боевиками.