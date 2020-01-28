Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации России

Комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал подтвердить полномочия делегации России в полном объёме.

Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Государственной Думы вице-спикер Петра Толстого. По его словам, все обвинения в адрес России, что она якобы не намерена соблюдать международные нормы, являются надуманными и удивительными.

Кроме того, он подчеркнул, что вопрос о ратификации полномочий обсудят на пленарном заседании в среду, 29 января.

Напомним, накануне депутаты ПАСЕ оспорили права российской делегации из-за поправок в Конституцию РФ, которые пока только обсуждаются.

В 2014 году наша страна была лишена часть прав в Ассамблее из-за возвращения Крыма к РФ. Сразу после этого Россия приостановила своё участие в заседаниях, а через некоторое время заморозила выплаты в бюджет ПАСЕ. Летом прошлого года права России в ПАСЕ были восстановлены в полном объёме.