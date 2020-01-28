Счетная палата разглядела аховую ситуацию с кредитованием бизнеса

Так роста не будет

Рост банковского кредитования экономики, и в первую очередь, нефинансовых организаций, является одним из наиболее значимых факторов для ускорения развития финансового сектора и увеличения его вклада в обеспечение экономического роста. Об этом заявили в Счетной палате, эксперты которой отметили, что на сегодняшний день сложились неблагоприятные условия для кредитования реального сектора.

При анализе реализации «Основных направлений развития финансового рынка РФ» Банка России Счетная палата отметила, что кредиты нефинансовым организациям за 2016-2018 годы сократились и в реальном выражении, и по отношению к ВВП. Аудиторы ссылаются на данные Всемирного банка, именно там подсчитали, что в России внутренний кредит, предоставленный финансовым сектором, составлял в 2015 году 57,8 % ВВП и относительно сократился в 2018 году до 53,9 % ВВП.

Да и этот уровень 15-го года был очень, очень низким: «В мире данный показатель увеличился со 132,8% ВВП в 2015 году до 142,5 % ВВП в 2018 году», — сообщается в отчете.

Между тем, сообщает ТАСС, в Банке России объяснили негативную динамику номинальных темпов роста банковского сектора, прежде всего корпоративного кредитования, существенным влиянием изменение курса рубля (-6 п. п. в 2016 г., -2 п. п. в 2017 г. и +5 п. п. в 2018 г.). «В результате в номинальном выражении в 2016 г. наблюдалось снижение объемов корпоративного кредитования, а в 2017 г. — практически нулевой их прирост. В 2018 г. в этом сегменте произошел рост кредитования (+10,5% в номинальном выражении). Темп прироста корпоративного кредитования в 2019 году оставался достаточно низким (+4,4% за 11 месяцев 2019 года), что свидетельствует о невысоком спросе со стороны качественных заемщиков, в то время как снижать стандарты выдачи, чтобы кредитовать менее надежных заемщиков, банки не стремятся», — сообщил представитель пресс-службы регулятора.

Доступность кредитов для бизнеса является одним из главных условий развития экономики наряду с государственными и частными инвестициями в основной капитал, вложениями в человеческий капитал (образование, НИОКР, медицина) и ростом производительности труда, констатирует первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. В развитых странах от 50% до 80% ВВП составляет прибыль от деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, чему способствуют дешевые и «длинные» кредитные деньги.

В РФ же доля малого и среднего бизнеса составляет не более 20% ВВП на протяжении многих лет, а в последние годы их количество сокращается. Индекс деловой активности РМI в 2019 году упал ниже 50 п.п., что говорит о снижении деловой активности и стагнации этого сектора. Одним из факторов, которые способствуют этой тенденции, предприниматели называют недоступность кредитных средств (сложность в получении кредита и высокие ставки).

И финансирование сектора МСП сейчас является одной из главных проблем для развития экономики, уверен эксперт. На рост корпоративного кредитования негативно влияют следующие факторы: высокие ставки по кредитам, высокие риски, минимальные сроки погашения займов, ограниченное количество предложений для МСП, сложность их получения, снижение спроса на кредитные продукты со стороны предприятий и организаций. Банковские структуры неохотно и крайне осторожно кредитуют малый и средний бизнес, так как опасаются потери прибыли и увеличения доли невозвратных кредитов.

Улучшение системы кредитования для МСП одновременно со снижением налоговой нагрузки может разогнать это сектор и привести к росту занятости населения, стимулировать потребительский спрос и увеличить долю МСП в ВВП страны, что в целом положительно скажется на росте экономики РФ, уверен Павел Сигал.

За что боролись

Банковский сектор в последние годы действительно стал менее охотно наращивать портфели корпоративных кредитов, признает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Это было обусловлено как замедлением темпов роста экономики, борьбой ЦБ с инфляцией и сокращением кредитной нагрузки компаний в целом, так и такими специфическими факторами, как «чистка» банковской системы и борьба с «теневой экономикой». Здесь стоит отметить и влияние укрепления рубля, которое вызвало негативную переоценку выданных кредитов в иностранной валюте.

В итоге доля портфеля кредитов нефинансовым организациям к ВВП на последнюю отчетную дату составила даже не 52,9%, как еще четыре года назад, а лишь 31,4% от ВВП, отмечает он.

Подобная динамика отчасти объясняет вялые темпы инвестиций (как один из компонентов этого), а также замедление темпов роста экономики, которая перестала ощущать приток «крови». Отсюда же — анонсирование нацпроектов, которые должны компенсировать сокращение частных инвестиций, говорит эксперт.

Причина сложившейся тенденции носит многоаспектный характер, констатирует Михаил Коган. Это высокие реальные процентные ставки, ужесточение стандартов кредитования, сокращение долговой нагрузки самими предприятиями, сокращение их численности, обусловленное, в том числе, ужесточением налоговой нагрузки, блокировкой счетов банками, а также общей экономической ситуацией. Сыграло свою роль и сокращение числа банков, в первую очередь региональных, которые были сфокусированы на обслуживании малого и среднего бизнеса. Федеральные работают больше с крупным бизнесом, который сокращал долговую нагрузку и у которого есть доступ к долговому рынку, в том числе за счет выпуска облигаций, номинированных в иностранных валютах.

Отчасти причина таких неутешительных цифр – это переориентация самих банков на розницу, с которой работать проще и где куда больше процентная маржа, перекрывающая возможные риски, а кредитная нагрузка до момента кредитного бума была относительно невелика. В кредитовании юридических лиц и ниже маржа, и как показывает статистика ЦБ уже очевидны риски – просроченная задолженность достигла 8% против 6,3% на начало года, при том, что многие банки не успели полностью «очистить» портфель от «плохих кредитов» за предыдущие годы. По рознице (4,6%) картина лучше, хотя это только за счет активной выдачи кредитов в последнее время.

Кредитутся покупатели, но не производители

Проблема в том, говорит, в свою очередь эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский, что большинство крупных банков не рассматривает кредитование юридических лиц без залогового имущества, и так было на протяжении последних десяти лет как минимум. При этом анализируется не только кредитная история компании, ее обороты, собственный капитал, но и кредитные истории управленцев, принимающих решения и имеющих право подписи. В ряде случаев это серьезно затрудняет получение банковского займа.

Сейчас мы наблюдаем точно такую же картину: кредитование населения растет за счет снижающейся ключевой ставки и, как следствие, роста размеров и объемов выданных ипотечных кредитов. Причем уже сейчас видно, что банки все неохотнее выдают ипотеку даже добросовестным заемщикам, но с небольшим первоначальным взносом, поскольку во главе угла стоит получение прибыли.

Если так плотно начинают закручиваться гайки для физических лиц, то как быть нефинансовым организациям – вопрос риторический. Программа развития малого и среднего бизнеса не дает ощутимого результата, несмотря на ее определенные успехи, поскольку в целом ситуация не улучшается. Большинство «выстреливших» стартапов – это частные займы и инвестиции, или инвестиции бизнес-ангелов, а не банковское кредитование.

Поэтому, полагает Алексей Кричевский, на среднесрочном горизонте изменения в этом секторе экономики если и будут, то минимальными, поскольку пока что банкам важнее не обороты компаний и прибыль, в том числе та, которая будет достигаться с помощью вливания дополнительных кредитных средств, а залог, кредитная история и репутация топ-менеджмента.

Можно добавить, что проблемы с кредитованием — очень высокие в недавнем прошлом ставки и долгие сроки получения заемных средств (нужных «вчера», но выдаваемых «завтра»), на фоне околонулевой динамики экономического роста неблагоприятным образом отразились и на кредитных историях. При формальном подходе найти сейчас в стране безупречного заемщика нелегко. Круг замыкается. При этом и многие клиенты с безупречными «историями» либо не слишком интересны банкам, либо сами не смотрят в их сторону из-за всех вышеописанных обстоятельств.

Любопытна аргументация ЦБ: «банки не стремятся снижать стандарты выдачи». Но банки действуют в условиях регулирования, а им задаются в значительной мере эти стандарты.

Хорошо только одно: тема глубокой стагнации кредитования выходит из тени, куда ее много лет задвигали, объявляя разговор на эту тему чуть ли не неприличным. Счетная палата в данном случае высвечивает очередную острую проблему, в чем, видимо, состоит сейчас одна из ее основных функций.