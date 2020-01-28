Курс доллара пробил психологическую отметку

В понедельник, 27 января курс рубля резко упал к доллару и евро на фоне заметного снижения большинства мировых рынков. Так, по данным на 19:00 мск к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 63,02 руб., что на 94,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Таким образом, доллар пробил психологическую отметку выше 63,00 впервые с 12 декабря 2019 года. Курс евро составил 69,38 руб., прибавив сразу 90,25 коп., торгуясь вблизи максимальных отметок с 6 января этого года.

Как считают эксперты, национальная валюта рухнула к доллару и евро, так как инвесторы продолжили избавляться от рисковых активов из-за опасений разрастания эпидемии пневмонии в КНР после того, как в выходные председатель КНР Си Цзиньпин признал, что темпы распространения смертельной болезни в стране ускоряются. Напомним, жертвами китайского коронавируса стали уже более 80 человек, а число зараженных приближается к 3000. При этом существует угроза распространения этого вируса по всему миру. Так, случаи заболевания уже зафиксированы в Сингапуре, Японии, Таиланде, Малайзии, Австралии, Франции и США.

Как напомнил Гельды Союнов из УК «Промсвязь» вчера на торговых площадках наблюдалось довольно сильное падение не только рубля, но и российского рынка акций. По его мнению, негативная динамика отечественных активов связана с ростом опасений инвесторов относительно распространения эпидемии китайского вируса 2020, так как ожидается, что это приведёт к падению активности как в Поднебесной, так и во всём мире.

«Пока же очень уж мощного влияния коронавируса на реальную экономику мы всё-таки не видим. Более того, я предполагаю, что в ближайшее время на рынках будет наблюдаться некоторое торможение падения. Дело в том, что трейдеры начнут переключаться с новостей из КНР на заседание Федререзва США, которое стартует уже сегодня. Помимо этого, рынки начнут внимательно следить за финансовыми результатами американских компаний, так как эта неделя будет очень богатой с точки зрения отчётностей за последний квартал», – отметил эксперт.

Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» также рассказал, что в понедельник рубль, как и другие валюты EM, слабел. Он также напомнил, что к середине вчерашних торгов баррель нефти сорта Brent стоил 3670 руб. Кроме того, однодневная ставка MosPrime выросла до 6,34%, недельная - осталась на уровне 6,39%, а месячная – 6,43%.

«Дело в том, что, когда наступают периоды бегства от риска, а вчера был именно такой день, спекулянты распродают всё, что не является классикой защиты, – пояснил он. - Поэтому мы наблюдаем сейчас повышение стоимости золота, укрепление иены и падение доходностей по казначейским обязательствам США».

При этом, как убеждён Кочетков, у нацвалюты остаются замечательные фундаментальные позиции, которые нефтью по цене 58 долл. за баррель Brent сломать невозможно.

«Поэтому, я убеждён, что период активного ослабления рубля уже в самой ближайшей перспективе сменится на укрепление», – резюмировал он.

С ним не согласен Юрий Попов из Sberbank Investment Research. Он отметил, что за выходные ситуация в Китае обострилась сильнее, чем предполагали инвесторы. И в дальнейшем оценка ущерба китайской экономике из-за эпидемии коронавируса будет только увеличиваться, что уже плохо сказывается на рискованных активах, среди которых есть и рубль.

«Надо быть реалистами и признать, что давление на рубль сохранится, как минимум до конца недели», – резюмировал он.

Михаил Зельцер из «БКС брокер» пояснил, что массовый исход трейдеров из рисковых активов предопределил слабость валют развивающихся экономик, особенно ориентированных на экспорт энергоносителей, в силу масштабных распродаж, отмечающихся и на рынках сырья и металлов.

«Это касается и рубля, перспективы которого, по крайней мере в ближайшие дни совсем не радужные», – подчеркнул он.