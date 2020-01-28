Мишустин: механизм работы над нацпроектами требует доработки

Премьер-министр Михаил Мишустин провел 27 января первое совещание с заместителями председателя правительства, на котором участники обсудили вопросы, связанные с реализацией послания президента Федеральному Собранию. По мнению главы правительства, передает РБК со ссылкой на заявление премьера, необходима ревизия нацпроектов, а существующий механизм работы над ними требует доработки. Премьер пояснил, что причиной задержек в их воплощении является излишняя бюрократизация, для устранения которой нужно активизировать, в частности, диалог региональных властей с гражданами.

При этом Михаил Мишустин полагает, что ответственные за нацпроекты лица должны нести личную ответственность за их реализацию.

Как отметил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, только по итогам ноября 2019 года Генпрокуратурой было выявлено свыше 2,5 тыс нарушений при реализации нацпроектов, речь в первую очередь идет о «Демографии», «Здравоохранении», «Образовании», «Жилье и городской среде». Нарушения отмечены в ходе предоставления мер господдержки, строительства социальной инфраструктуры, конкурсных процедур.

Как финал за весь 2019 год в бюджете по нацпроектам остались неизрасходованными 150 млрд рублей (подсчитали в Минфине), по подсчетам портала «Электронный бюджет» — эта цифра на 40 млрд больше.

По словам шеф-аналитик а TeleTrade Петра Пушкарёва, за каждой так и не выделенной суммой, безусловно, стоит реальная история. Очевидно, что и прежнее правительство притормозило работу с нацпроектами вовсе не от лени или не из желания что-то саботировать, но столкнувшись с множеством практических трудностей. В ряде случав, считает он, дело в расстановке изначальных приоритетов и предстоит искать ответы на вопрос, какие именно статьи проектов вообще стоит финансировать, а какие нет.