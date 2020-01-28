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МКБ поддержит российскую электроэнергетику

Москва, 28.01.2020

Московский кредитный банк (МКБ) выиграл два конкурса на предоставление кредитной линии энергетическим компаниям группы «РусГидро». Первая линия – для АО «Чукотэнерго» в размере 300 млн рублей сроком на 7 лет, вторая – для ПАО «Магаданэнерго» в размере 1 млрд рублей сроком на такой же срок. Средства планируется направить на финансирование текущей деятельности, в том числе рефинансирование кредитного портфеля.

В МКБ считают электроэнергетику – стратегической и перспективной отраслью российской экономики.

«Для банка участие в развитии электроэнергетики относится к приоритетным направлениям. Конкурентное предложение МКБ обеспечило банку очередную победу в конкурсах АО «Чукотэнерго» и ПАО «Магаданэнерго». В последнее время банк значительно расширил сотрудничество с электроэнергетическими компаниями: мы активно работаем в направлении размещения облигаций, классического финансирования», - сказал первый вице-президент МКБ Александр Афонин.

РусГидро – крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации общей мощностью 39,8 ГВт. ПАО «Магаданэнерго» и АО «Чукотэнерго» осуществляют сбыт электроэнергии на территории Магаданской области, Чукотского автономного округа, частично - Оймяконского и Нижнеколымского улусов Якутии.

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