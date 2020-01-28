Нефть продолжает сдавать позиции на новостях о коронавирусе

Неделя на нефтяном рынке, начавшаяся с падения цен на сырье, продолжает приносить неприятные известия, передает Прайм. 28 января котировки североморской нефти Brent опустились ниже отметки в $60, - до $59,89, свидетельствуют данные торгов.

Аналитики уверены, что цены на нефть продолжают корректировать новости о коронавирусе. Также уточняется, что в последний раз цена на нефть Brent опускалась ниже $60 1 ноября 2019 года. Нефть WTI к этому же времени подешевела на 2,4%, до $52,98.

Напомним, прошлая неделя также завершилась резким обвалом цен на нефть из-за новостей о распространении неизвестного вируса из Китая. К закрытию торгов 24 января Brent потеряла в цене 2,29%, составив $60,62 за баррель, сорт WTI потерял 2,5% до $54,20.

Участники торгов опасаются, что дальнейшее распространение инфекции особенно повлияет на спрос на нефть в Азии, чей рынок специалисты относят к разряду развивающегося.