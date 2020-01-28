Коронавирус обрушил нефть

Вскоре после того, как СМИ начали писать о новом коронавирусе, появившемся в Ухане, экономисты на основании опыта прошлых эпидемий, тоже, кстати, зарождавшихся в Китае (птичий грипп, атипичная пневмония и т.д.), сделали прогноз, что уханьский вирус обязательно «аукнется» в экономике и, в первую очередь, в нефтяном секторе.

Авторы прогнозов оказались правы. Цены на нефть действительно обрушились на девятом вале новостей о том, как инфицированных коронавирусом выявляют во все новых и новых странах. Пока случаев заражения им единицы за границами Китая в отличие от самого Китая, где несмотря на все меры предосторожности и карантины, когда «наглухо» закрываются многомиллионные города, число инфицированных приближается к пяти тысячам, а жертв – перевалило за сотню.

Нефть отреагировала, в первую очередь, на новости о приостановке авиасообщения с КНР. Уже подсчитали, что отмена сотен авиарейсов в китайские аэропорты и внутри страны, приведет к снижению спроса на авиационный керосин и в конечном счете на сырую нефть примерно на 260 тыс. бар./сутки. Между тем, на долю авиационного топлива приходится, говорится в исследовании RBC Capital Markets, ок. 15% роста спроса в Китае.

Этих несложных расчетов оказалось достаточно, чтобы нефтяные фьючерсы упали в понедельник на два с лишним процента до трехмесячных минимумов, а в ОПЕК заговорили о новых сокращениях добычи «черного золота». Так, нефть марки Brent подешевела на 2,3% и продавалась по 59,32 доллара за баррель. Такой дешевой она была последний раз 21 октября 2019 года. Примерно, такие же потери и у нефти марки WTI. Баррель американской нефти продавался в понедельник за 53,14 доллара (минимум с 2 октября прошлого года).

При этом следует иметь в виду, что по крайней мере на данном этапе тревоги о снижении потребления авиационного топлива касаются только КНР, подчеркивают авторы исследования RBC.

Нефть, кстати, следует колебаниям ценных бумаг, которые тоже падают на новостях об уханьском коронавирусе. В такие неспокойные времена, как обычно, растет спрос на надежные финансовые инструменты и активы - в первую очередь, золото, американские гособлигации, японскую иену и т.д.

«Этот кошмар еще не достиг кульминации,- объясняет поведение нефти партнер нью-йоркской финансовой компании Again Capital LLC Джон Килдафф.- Поэтому нефть так сильно и реагирует. Как минимум, на какое-то время спрос на нее резко ослабнет».

Саудовская Аравия (КСЭ) и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) постарались рассеять страхи инвесторов. В Эр-Рияде, фактическом лидере ОПЕК, говорят, что нефтяной картель в состоянии реагировать на любые изменения в спросе.

Reuters со ссылкой на источник в ОПЕК пишет, что уже состоялись «предварительные консультации» по продлению снижения добычи нефти «ОПЕК+», которое действует до марта. Рассматривается как один из вариантов и дальнейшее снижение в случае необходимости уровней добычи нефти участниками соглашения.

Министр энергетики КСА принц Абдулазиз бен Сальман аль-Сауд уверен, что коронавирус будет побежден. Конечно, он прав, но произойдет это не завтра и, скорее всего, не на следующей неделе. Пока медики создают вакцину и пока власти десятков стран предпринимают меры предосторожности, спрос на нефть и, соответственно, цены на нее, скорее всего, продолжат снижение.