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Прогноз погоды на 10 дней: синоптики предупредили о новых кульбитах погоды

Москва, 28.01.2020
  • Прогноз погоды на 10 дней: синоптики предупредили о новых кульбитах погоды

Сергей Савостьянов/ТАСС

Аномально тёплая, бесснежная погода, которая держалась на большей части Русской равнины на протяжении почти двух месяцев календарной зимы, накануне сменилась похолоданием и мощными снегопадами. Однако, по прогнозу синоптиков, такая климатическая обстановка продержится недолго. В ближайшие 10 дней россиян ожидают очередные погодные кульбиты.

Погода в Алтайском крае. Прогноз синоптиков на 10 дней

Накануне буквально засыпало снегом Алтайский край, где выпадение осадков с разной силой интенсивности продолжается уже почти месяц. Наиболее сложная обстановка сложилась на границе региона с Казахстаном. Здесь из непогоды шесть сёл оказались изолированными от остального мира. Это привело к тому, что возникли проблемы не только с дорогами, но и с доставкой продуктов.

Однако, по прогнозу синоптиков, уже завтра ситуация почти на всей территории края начнёт меняться. И если сегодня ещё будет минус 2-4 и небольшой снег, то уже в среду и четверг облака рассеются и выглянет солнце. Такой погодный кульбит приведёт к резкому похолоданию – столбики термометров опустятся в дневные часы до минус 16, ночью до минус 23. Ещё холоднее станет в пятницу, 31 января – синоптики обещают 30-граудусные морозы ночью и до минус 20 днём.

Такая погода сохранится до конца недели, а со вторника, 4 февраля в Алтайском крае произойдёт очередной климатический переворот – по прогнозу синоптиков, воздух прогреется до минус 2-3 и вновь зарядят обильные снегопады.

Погода на 10 дней в Приволжье

Почти весь январь в Приволжье была тепло, а порой и аномально тепло. Однако, как отмечают синоптики, уже можно сказать, что климатическая зима со снегопадами и морозами здесь все-таки состоялась. В частности, на севере региона – в Кировской области и в Пермском крае – высота снежного покрова сейчас местами превышает полметра, и только на юге Саратовской области он небольшой, всего несколько сантиметров.

При столкновении атлантического тепла и материкового холода в регионе нередко отмечались снегопады и метели, после которых температурный фон повышался, до плюсовых показателей.

В ближайшие 10 дней, по прогнозу синоптиков, в регионах Приволжья ожидается похожий климатический сценарий с осадками и порывистым ветром. Кроме того, метеорологи предупреждают о неизбежности температурных качелей. Так, 28-29 января перемещающийся с Ленинградской области на юго-восток циклонический фронт принесёт снег и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, возможна метель и заносы на дорогах.

Начиная с вечера среды в тыловой части уходящего в Казахстан циклона резко похолодает. В частности, в северных областях региона подморозит до минус 30. Однако уже 30 января на восточной периферии обширного атмосферного фронта с запада и при южных ветрах станет существенно теплее. По прогнозу синоптиков, в Нижегородской и Саратовской областях столбики термометров поднимутся сначала до нуля градусов, а в период с 3 по 6 февраля до плюс 1-2. При этом на остальной территории Приволжья сохранится морозная погода - минус 7-12.

Погода в Москве на 10 дней. Точный прогноз синоптиков

Очередной кульбит сделает погода и в Москве. После похолодания до минус 6 и мощного снегопада, который обрушился на столицу минувшей ночью и привёл к тому, что высота сугробов увеличилась на 3-5 см, уже в среду, 29 января вновь начнётся оттепель. При этом сегодня в регионе также местами шёл снег. Всего за день выпало около 3 см снега, а воздух остывал до минус 4.

По прогнозу синоптиков, кульбит погода сделает завтра, когда вместо снега может пойти дождь, а градусники покажут плюс 1-2. В четверг, 30 января и в пятницу, 31 января температурный маятник качнётся в сторону похолодания – метеорологи обещают минус 1-2 и небольшой снег.

Однако к выходным произойдёт очередной погодный кульбит – столбики термометров поднимутся до плюс 2-3, ожидается мокрый снег, переходящий в дождь и обратно. Но и это будет ещё не всё. Во вторник, 4 февраля, и в среду 5 февраля осадки прекратятся, подморозит до минус 1, что приведёт к сильной гололедице. 6 февраля синоптики прогнозируют пасмурную погоду, но осадков также не ожидаются, зато воздух будет остывать до минус 6, а по области местами до минус 7-9.

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