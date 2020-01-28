Счетная палата выявила главные риски для финансовой системы России

Счетная палата, проанализировав данные по развитию финансового рынка России в 2016-2018 годах, выяснила, что основными рисками для развития финансового рынка страны являются дисбаланс между данной отраслью и масштабами российской экономики. Также финансовому сектору России в целом присущи значительные риски, говорится в отчете ведомства.

В документе сообщается, что согласно Индексу глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума, РФ занимает 43-е месте из 141 возможного. По развитию финансового рынка Россия занимает лишь 95-ое, а по устойчивости банковского сектора и финансовой системы расположилась еще ниже - на 115-м и 120-м местах соответственно.

Показатели указывают на серьезные разрыв в развитии финансового рынка и масштабов экономики России в целом, как это видят международные эксперты. Однако наиболее сложная ситуация складывается в банковском секторе из-за мизерного роста величины активов и собственных средств кредитных организаций и параллельном уменьшении их на рынке. Ситуация указывает на неблагоприятные условия кредитования реального сектора экономики, проблемах в банковском секторе, а также низких темпах кредитования экономики, говорится в отчете.