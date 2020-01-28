Вход/Регистрация Подписка

СМИ: учёные разработали вакцину против коронавируса

Москва, 28.01.2020

Учёные из Гонконга разработала вакцину против коронавируса.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на СМИ КНР, учёным удалось модифицировать вакцину против обычного гриппа. К ней они добавили часть антигена китайского коронавируса. Таким образом, вакцина поможет бороться не только с новым коронавирусом, но также с гриппом и различными видами ОРВИ.

При этом отмечается, что для испытаний новейшего препарата потребуется довольно длительный срок. В частности, профессор гонконгского университета рассказал журналистам, что тестирование на животных займёт месяцы. После чего можно будет приступить к клиническим испытаниям вакцины на людях. Но на это может уйти ещё минимум год.

Ранее сообщалось, что в Китае от смертельного коронавируса скончались уже 106 человек. Общее число заражённых достигло 4547 человек. Кроме того, случаи заражения вирусом зафиксированы в Гонконге, Тайване, Макао, Южной Корее, Малайзии, Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Японии, Непале, США, Австралии, Германии и Франции. На территории России зараженных китайским вирусом нет.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    «В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

    Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга

    Умная квартира для умного города

    Умные технологии стремительно входят в жизнь. Сегодня искусственный интеллект может управлять не только домом и квартирой, но и целыми городами повышенной комфортности с комплексом инновационных инженерных решений

    Акции ММК сохраняют потенциал роста

    По мнению аналитиков, акции Магнитогорского металлургического комбината остаются недооцененными относительно конкурентов

    Тяжелая нефть ТРИЗов и битумов

    В России заканчивается доступная нефть: по данным Минприроды, ее добыча неуклонно падает, а доля месторождений с трудноизвлекаемыми запасами превысила 60%. Российские компании начали «гонку вооружений» и вкладывают миллиарды в новые технологии
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Ситуация с китайским коронавирусом становится все тревожнее
      Несмотря на меры предосторожности, принимаемые во многих странах, новая болезнь, которая появилась в Китае, расползается по планете.
    2. «Чайка» возвращается на сцену МХТ
      28 и 29 февраля в МХТ имени А.П. Чехова премьера – «Чайка» А.П. Чехова в постановке литовского режиссера Оскараса Коршуноваса. Для Московского Художественного театра это особая пьеса, символ обновления, которое принес МХТ мировой сцене. После триумфальной постановки К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко 1898 года изображение чайки стало эмблемой МХТ. В год 160-летнего юбилея А.П. Чехова «Чайка» возвращается на сцену Художественного театра – и, конечно, для театра это огромное событие.
    3. Система оплаты труда в социальной сфере будет пересмотрена
      Президент пообещал переход на отраслевую оплату труда в социальной сфере, в медицине этот процесс уже начался. Речь идет о повышении окладов без потери дополнительных выплат, которые сегодня могут составлять львиную долю заработка
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама