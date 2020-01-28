СМИ: учёные разработали вакцину против коронавируса

Учёные из Гонконга разработала вакцину против коронавируса.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на СМИ КНР, учёным удалось модифицировать вакцину против обычного гриппа. К ней они добавили часть антигена китайского коронавируса. Таким образом, вакцина поможет бороться не только с новым коронавирусом, но также с гриппом и различными видами ОРВИ.

При этом отмечается, что для испытаний новейшего препарата потребуется довольно длительный срок. В частности, профессор гонконгского университета рассказал журналистам, что тестирование на животных займёт месяцы. После чего можно будет приступить к клиническим испытаниям вакцины на людях. Но на это может уйти ещё минимум год.

Ранее сообщалось, что в Китае от смертельного коронавируса скончались уже 106 человек. Общее число заражённых достигло 4547 человек. Кроме того, случаи заражения вирусом зафиксированы в Гонконге, Тайване, Макао, Южной Корее, Малайзии, Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Японии, Непале, США, Австралии, Германии и Франции. На территории России зараженных китайским вирусом нет.