Совет ЕС расширил индивидуальный санкционный список по Крыму

Совет Евросоюза внес 7 граждан РФ в санкционный список по Украине из-за выборов в Крыму. В новый список ЕС попали: спикер Законодательного собрания Севастополя в 2016-2019 годах, врио главы Севастополя Михаил Развожаев, заместитель главы Законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева, глава Кабинета министров Крыма Юрий Гоцанюк, В. Неумова, К. Перкова, Л. Бачова и С. Даниленко, передаёт «Интерфакс».

По данным агентства, которое ссылается на свой источник в ЕС, санкции включают в себя заморозку активов физических и юрлиц в ЕС, а также запрет на поездки в страны-члены Евросоюза.