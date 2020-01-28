Spiegel приписал освобождение Освенцима американцам

Журнал Spiegel в одном из постов в соцсети сообщил, что крупнейший лагерь нацистов Освенцим был освобожден американской армией. В сообщении издания в частности говорилось, что «75 лет назад крупнейший лагерь смерти освободила американская армия», пишет RT.

Запись вызвала возмущение у немецкоязычных пользователей сети, которые обратили внимание журнала на ошибку в сообщении. Сообщается, что издание уже извинилось за столь «чрезвычайно неловкую ошибку». Также авторы поста сообщили, что воспринимают критику в свой адрес как «справедливое наказание». Информация в сообщении была исправлена на исторически верную, в записи указывается, что «узники Освенцима были освобождены частями Красной армии».

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин не был приглашен на памятные мероприятия по освобождению фашистского лагеря смерти. Москва в свою очередь обвинила руководство Евросоюза в замалчивании правды об освобождении Освенцима.