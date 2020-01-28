США обвинили Россию в препятствовании перемирия в Сирии

Действия России мешают в прекращении огня на севере Сирии, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Он уточняет, что это, правда, не единственная причина, по которой в САР все еще происходят перестрелки, пишет «Коммерсантъ».

Действия России в регионе Помпео называет «безжалостными» и «беспощадными». Он возлагает ответственность за «сложившуюся ситуацию также на «иранский режим, "Хезболла" и режим Асада». Помпео заявил на своей странице в твиттер, что Вашингтон «осуждает эти варварские нападения и призываем к немедленному прекращению огня».

Ранее Кремль обвинил коалицию Запада во главе с США в препятствовании «уничтожения террористического гнезда в Идлибе». За прошедшую неделю в зоне деэскалации сирийской провинции Идлиб погибли десятки человек, несмотря на режим прекращения огня, который был объявлен по согласованию между Россией и Турцией. Местные СМИ сообщают, что турецкая сторона продолжает снабжать оружием лояльные к Анкаре группировки в целях остановить продвижение армии САР.