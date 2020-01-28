Стало известно, когда откроют авиасообщение из России на курорты Египта

Стало известно, когда будет открыто авиасообщение между РФ и курортами Египта. Поданным агентства «Интерфакс», которое ссылается на информированный источник, первые чартеры полетят в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, предположительно, в конце апреля 2020 года.

По словам собеседника агентства, комиссия из России, в которые входят эксперты по безопасности авиаузлов проводили аэропорты обоих городов с 19 по 23 января. Во время инспекции российской делегации были показаны отдельные стойки регистрации и выходы на посадку, предназначенные только для туристов из нашей страны. Кроем того, были продемонстрированы усиленные досмотры и другие меры безопасности в отношении самолетов.

Напомним, наша страна прервала авиационное сообщение с Египтом осенью 2015 года после крушения над Синайским полуостровом лайнера авиакомпании «Когалымавиа», который направлялся из Шарм-эль-Шейха в Петербург. Жертвами авиакатастрофы стали 224 человека. Позже ФСБ признала эту катастрофу терактом, а египетские аэропорты были объявлены небезопасными, после чего авиасообщение с этой страной было закрыто.

В апреле 2018 года Россия возобновила регулярные рейсы «Аэрофлота» и EgyptAir между Москвой и Каиром.