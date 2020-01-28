Стало известно, кто достроит газопровод «Северный поток – 2»

Елена Бурмистрова – заместитель председателя «Газпрома» – рассказала, кто достроит газопровод «Северный поток – 2». По её словам, проект, который построен уже почти на 94%, будет завершен Россией, передаёт агентство «Интерфакс».

При этом она подчеркнула, что ещё 50 лет назад, когда строились газопроводы в Европу, никто даже не мог предположить, что они могут оказаться разорванными политическими противоречиями.

«1 февраля исполнится 50 лет легендарной сделке века, когда был запущен газопровод между СССР и ФРГ. За это время в Германию было поставлено более 1 трлн кубометров голубого топлива», – резюмировала Бурмистрова.