Туристам из Китая запретили посещать Россию

Туроператоры России решили временно не принимать заявки от туристических групп из Китая из-за эпидемии коронавируса, сообщили в Российском союзе туриндустрии.

В организации рассказали, что власти Китая также ввели со своей стороны ограничения на отправку тургрупп за рубеж в целях предотвращения распространения коронавируса. Туристы из Китая перестанут въезжать в Россию с 28 января, сообщает ТАСС.

Как рассказал директора туристической ассоциации «Мир без границ», Александр Агамов, власти КНР «спустили в регионы указание о запрете поездок за рубеж». Решение о прекращении выезда «китайцев будут принимать местные власти в провинциях в соответствии с эпидемиологической обстановкой в регионе».

«Сейчас все списки аннулированы, все групповые поездки китайцев в Россию остановлены», – рассказали в РТС. Однако китайские туристы, которые уже находятся в России, не будут прерывать программы и покидать страну досрочно.