Украина наращивает госдолг

Министерства финансов Украины сообщило, что государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2019 года составил 84,36 млрд долларов. За 2019 год госдолг вырос на 6,04 млрд долларов или на 7,71%, но при этом стоимость заимствований снизилась с 9-10% годовых в валюте до 4%-5% и с 18%-20% в национальной валюте (гривне) до 10%-11% годовых.

В 2020 году Киев предстоит погасить долгов на общую сумму в 17 млрд долларов, из которых 13 мрлд – это основная сумма долга, а 4 млрд долларов – проценты. Золотовалютные резервы Украины на 1 января 2020 года составили 25,3 млрд долларов, увеличившись за 2019 год на 22%.