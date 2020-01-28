В Кремле ответили на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой войны

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы российского лидера – прокомментировал скандальное заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Советский Союз виновен развязывании Второй мировой войны и способствовании Холокосту.

По словам представителя Кремля, в Москве категорически не согласны с высказываниями главы «самостийной». Как подчеркнул Песков, в своём заявлении украинский солидаризируется с крайне ошибочной точкой зрения польского руководства, которая является оскорбительной для десятков миллионов наших соотечественников и граждан стран СНГ, чьи родные отдали свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма.

«Очень сомневаюсь, что мнение Зеленского совпадает с верой и убеждениями миллионов украинцев, которые воевали с фашистами. Мы эту позицию президента Украины также не приемлем и считают её оскорблением для памяти наших дедов», – резюмировал Песков, добавив, что в целом сейчас двусторонние отношения между РФ и Украиной очень далеки от нормализации.

Ранее сообщалось, что что Зеленский во время своего визита в Польшу, где он участвовал в памятных мероприятиях в Освенциме, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря, заявил, что Украина поддерживает позицию Польши об ответственности СССР и нацистской Германии за начало Второй мировой войны.

«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», – сказал украинский лидер.

Эти слова Зеленского вызвали негативную реакцию в российском обществе, в том числе и среди политиков. Так, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отметил, что Зеленский становится всё более приверженным идеям украинского национализма, забывая о вкладе СССР в освобождение Украины и Восточной Европы от фашистов. А партия «Коммунисты России» обратилась в СК РФ с просьбой возбудить против главы «самостийной» уголовное дело за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.