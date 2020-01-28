В парламенте Эстонии заявили, что Россия пытается переписать историю

Москва, «пытаясь переписать историю, нарушает все международные права», заявил спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас. Как сообщает ТАСС, парламентарий намерен на этой неделе встретиться с военнослужащими ВВС Польши на базе под Таллином. Спикер заявил, что «Польша и Эстония давние и хорошие союзники, как по сотрудничеству в НАТО, так и в ЕС».

«У нас есть общий сосед, Россия, который отрицает международное право и международные соглашения, пытаясь переписать всю историю в угоду своим целям», – говорится в обращении Пыллуааса накануне поездки. Он привел в пример «обвинения в адрес Варшавы в развязывании Второй мировой войны». Представитель парламента еще раз подтвердил, что Эстония осуждает подобные обвинения, а также не забыл поблагодарить союзников по НАТО, заявив, что «опасность с востока никуда не пропала».

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что противостоять попыткам фальсифицировать историю Второй мировой войны можно только аргументированной правдой. Президент рассказал также, что в России будет создан информационно-аналитический центр, который основан на архивных документах времен Второй мировой войны.