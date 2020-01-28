В России просят завести уголовное дело против Зеленского

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Советский Союз виновен развязывании Второй мировой войны и способствовании Холокосту, вызвали негативную реакцию в России. В частности, партия «Коммунисты России» обратилась в СК РФ с просьбой возбудить против главы «самостийной» уголовное дело за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, передаёт РИА Новости.

По словам, исполнительного секретаря ЦК партии Сергея Малинковича, «Коммунисты России» считают, что против Зеленского необходимо возбудить дело и потребовать у Украины его выдачи для судебного разбирательства на территории нашей страны.

Как считаю в партии, заявление украинского лидера подпадает под статью 354, пункт 1 УК РФ, которым предусмотрена ответственность за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично с использованием СМИ.

В свою очередь Сергей Железняк – член комитета по международным делам нижней палаты российского парламента – подчеркнул, что заявление Зеленского звучит как спланированная политическая антироссийская акция. Кроме того, он считает, что слова президента Украины являются вопиющей ложью и доказательством того, что власти «незалежной» продолжают вести страну к национальной катастрофе.

Между тем директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отметил, что Зеленский становится всё более приверженным идеям украинского национализма, забывая о вкладе СССР в освобождение Украины и Восточной Европы от фашистов.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу, где он участвовал в памятных мероприятиях в Освенциме, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря, заявил, что Украина поддерживает позицию Польши об ответственности СССР и нацистской Германии за начало Второй мировой войны.

«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», – сказал украинский лидер.