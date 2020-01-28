Вашингтон пригрозил Сирии и ее союзникам решительными мерами

По заявлению госсекретаря США Майкла Помпео, Вашингтон не будет сидеть сложа руки и подготовит против президента Сирии Башара Асада и его союзников «решительные дипломатические и экономические меры», передает РИА «Новости».

Помпео подчеркнул, что США обеспокоены ситуацией на северо-западе Сирии, где, по его словам, «объединенные силы России, иранского режима и режима президента Асада, проводят масштабные нападения на жителей провинции Идлиб».

Госсекретарь обвинил также «эти силы в воздушных и наземных атаках, из-за которых тысячи мирных жителей оказались под обстрелом в городе Маарет-Эн-Нуман».

Помпео при это не приводит никаких доказательств своих обвинений, а также не называет источники, из которых получил данную информацию. Помимо этого госсекретарь обвиняет Россию, Сирию и Иран «в циничных действиях, которые «напрямую препятствуют установлению перемирия на севере Сирии».