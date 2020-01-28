Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и способствовании Холокосту

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу принял участие в памятных мероприятиях в Освенциме, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря и провел переговоры с польским президентом Анджеем Дудой. На брифинге по итогам переговоров Зеленский заявил, что Украина поддерживает позицию Польши об ответственности СССР и нацистской Германии за начало Второй мировой войны. «Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», - сказал Зеленский.

Концлагерь Освенцим был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками в ходе Висло-Одерской операции.