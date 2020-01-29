Американское посольство приписало освобождение Освенцима армии США

Американское посольство в Дании опубликовало в своем твиттере пост, в котором говорится, что фашистский концлагерь Освенцим был якобы освобожден частями армии США, пишет РИА «Новости».

В сообщении, которое посвящено памятной дате освобождения лагеря, сообщается, что освободителями Освенцима являются американские солдаты. После критики пользователей дипмиссия признала свою ошибку, однако, сообщение, в котором упоминается армия США, не удалила.

Российское посольство в США назвало подобные сообщения «бесстыдным переписыванием истории, напомнив о том, что концлагерь был освобожден Красной армией».

Напомним, нацистский концлагерь Освенцим был освобожден частями Красной армии 27 января 1945 года. По послевоенным подсчетам в лагере, начиная с 1941 года до 1945 года, погибли около 1,4 миллиона человек, среди которых около 1,1 миллиона евреев.