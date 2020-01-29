Новый рекорд Apple

Apple превзошел ожидания и прогнозы экономистов и по итогам первого квартала 2019-2020 гг., закончившегося 28 декабря прошлого года, установила рекорд по квартальной выручке. По сравнению с показателями годичной давности она выросла на 9% до 91,8 млрд долларов при ожиданиях 88,7 млрд. В первом квартале прошлого финансового года выручка была 84,3 млрд долларов. Такое достижение удалось установить благодаря высоким продажам смартфонов и переносных гаджетов, таких, как iPhone 11, iPhone 11 Pro, поступивших в продажу в сентябре 2019 года, и беспроводных наушников AirPods с часами Apple Watch. По продажам смартфонов и переносных гаджетов Apple существенно превысил прогнозы (55,96 млрд долларов при прогнозе 51,5 млрд и 10 и 7,3 млрд долларов соответственно), а вот по объему оказания услуг компания немного до прогноза не дотянула (12,72 млрд долларов при прогнозе 12,98 млрд). Тем не менее, по сравнению с первым кварталом прошлого фискального года тоже зафиксирован рост – 12,72 и 10,87 млрд долларов соответственно.

Чистая квартальная прибыль Apple в первом квартале выросла до 22,2 млрд долларов. Акции компании выросли примерно на 8% перед объявлением результатов деятельности за первый квартал и достигли почти 4 долларов. Доход на акцию по итогам первого квартала составил 4,99 доллара при прогнозе 4,55. Год назад этот показатель составил 4,18 доллара за акцию.

Apple, кстати, опроверг утверждения в деловой прозорливости Дональда Трампа, который несколько лет назад хвалился тем, что дальновидно продал ее акции. Если бы он не поторопился, то сейчас бы его пакет акций Apple стоил в четыре раза дороже.

Результаты деятельности в первом квартале фискального года позволяют говорить, что Apple преодолел прошлогодний спад в продажах смартфонов, основной продукции компании. Высокие прогнозы делались еще месяц назад и на 2020 год. Однако новый рекорд в Apple встретили с осторожным удовлетворением. Настороженность вызывают не столько внутренние проблемы, которые, конечно же, имеются; а неблагоприятные внешние факторы. Речь идет, конечно, о китайском коронавирусе, который обязательно негативно скажется на всей глобальной экономике, включая продажи электронной техники.

«Мы очень внимательно следим за ситуацией (коронавирусом)»,- заявил гендиректор Apple Тим Кук на встрече с аналитиками.

Кук сообщил, что эпидемия уже затронула ряд поставщиков компании и повлияла на ритейловые продажи в материковом Китае.