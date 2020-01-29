Вход/Регистрация Подписка

Новый рекорд Apple

Москва, 29.01.2020
#Сергей Мануков
#Apple
  • Новый рекорд Apple

AP/TASS

Apple превзошел ожидания и прогнозы экономистов и по итогам первого квартала 2019-2020 гг., закончившегося 28 декабря прошлого года, установила рекорд по квартальной выручке. По сравнению с показателями годичной давности она выросла на 9% до 91,8 млрд долларов при ожиданиях 88,7 млрд. В первом квартале прошлого финансового года выручка была 84,3 млрд долларов. Такое достижение удалось установить благодаря высоким продажам смартфонов и переносных гаджетов, таких, как iPhone 11, iPhone 11 Pro, поступивших в продажу в сентябре 2019 года, и беспроводных наушников AirPods с часами Apple Watch. По продажам смартфонов и переносных гаджетов Apple существенно превысил прогнозы (55,96 млрд долларов при прогнозе 51,5 млрд и 10 и 7,3 млрд долларов соответственно), а вот по объему оказания услуг компания немного до прогноза не дотянула (12,72 млрд долларов при прогнозе 12,98 млрд). Тем не менее, по сравнению с первым кварталом прошлого фискального года тоже зафиксирован рост – 12,72 и 10,87 млрд долларов соответственно.

Чистая квартальная прибыль Apple в первом квартале выросла до 22,2 млрд долларов. Акции компании выросли примерно на 8% перед объявлением результатов деятельности за первый квартал и достигли почти 4 долларов. Доход на акцию по итогам первого квартала составил 4,99 доллара при прогнозе 4,55. Год назад этот показатель составил 4,18 доллара за акцию.

Apple, кстати, опроверг утверждения в деловой прозорливости Дональда Трампа, который несколько лет назад хвалился тем, что дальновидно продал ее акции. Если бы он не поторопился, то сейчас бы его пакет акций Apple стоил в четыре раза дороже.

Результаты деятельности в первом квартале фискального года позволяют говорить, что Apple преодолел прошлогодний спад в продажах смартфонов, основной продукции компании. Высокие прогнозы делались еще месяц назад и на 2020 год. Однако новый рекорд в Apple встретили с осторожным удовлетворением. Настороженность вызывают не столько внутренние проблемы, которые, конечно же, имеются; а неблагоприятные внешние факторы. Речь идет, конечно, о китайском коронавирусе, который обязательно негативно скажется на всей глобальной экономике, включая продажи электронной техники.

«Мы очень внимательно следим за ситуацией (коронавирусом)»,- заявил гендиректор Apple Тим Кук на встрече с аналитиками.

Кук сообщил, что эпидемия уже затронула ряд поставщиков компании и повлияла на ритейловые продажи в материковом Китае.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    «В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

    Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга

    Умная квартира для умного города

    Умные технологии стремительно входят в жизнь. Сегодня искусственный интеллект может управлять не только домом и квартирой, но и целыми городами повышенной комфортности с комплексом инновационных инженерных решений

    Акции ММК сохраняют потенциал роста

    По мнению аналитиков, акции Магнитогорского металлургического комбината остаются недооцененными относительно конкурентов

    Тяжелая нефть ТРИЗов и битумов

    В России заканчивается доступная нефть: по данным Минприроды, ее добыча неуклонно падает, а доля месторождений с трудноизвлекаемыми запасами превысила 60%. Российские компании начали «гонку вооружений» и вкладывают миллиарды в новые технологии
    Новости партнеров

    Tоп

    1. «Чайка» возвращается на сцену МХТ
      28 и 29 февраля в МХТ имени А.П. Чехова премьера – «Чайка» А.П. Чехова в постановке литовского режиссера Оскараса Коршуноваса. Для Московского Художественного театра это особая пьеса, символ обновления, которое принес МХТ мировой сцене. После триумфальной постановки К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко 1898 года изображение чайки стало эмблемой МХТ. В год 160-летнего юбилея А.П. Чехова «Чайка» возвращается на сцену Художественного театра – и, конечно, для театра это огромное событие.
    2. В новом правительстве полностью заменен «цифровой блок»
      К руководству отраслью пришли люди с опытом реализации проектов
    3. Система оплаты труда в социальной сфере будет пересмотрена
      Президент пообещал переход на отраслевую оплату труда в социальной сфере, в медицине этот процесс уже начался. Речь идет о повышении окладов без потери дополнительных выплат, которые сегодня могут составлять львиную долю заработка
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама