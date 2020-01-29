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Boeing отчиталась о своих убытках

Москва, 29.01.2020
Новый самолет корпорация будет делать на заемные средства, а 737 MAX пока на приколе.
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  • Boeing отчиталась о своих убытках

Самолет Boeing-777-9Х

Boeing в России

Американская Boeing вновь разочаровала своих инвесторов. По итогам четвертого квартала прошлого года выручка корпорации упала почти на 37%, до 17,9 млрд долларов. А убыток от операционной деятельности составил 2,2 млрд долларов.

Впрочем, в целом за 2019 год показатели выглядят не такими уж удручающими. Так, согласно финансовой отчетности по US GAAP, в прошлом году американский авиагигант смог заработать порядка 76,5 млрд долларов. Это примерно на четверть меньше, чем в 2018 году. При этом суммарный годовой убыток Boeing составил чуть менее 2 млрд долларов против прибыли в 15,3 млрд долларов за позапрошлый год.

Но самое важное то, что Boeing испытывает гигантский дефицит ликвидности. Ее операционный денежный поток в прошлом году стал отрицательным: минус почти 2,5 млрд долларов. Чтобы хоть как-то исправить эту ситуацию, корпорация договорилась с дюжиной банков о предоставлении двухлетнего кредита в размере 12 млрд долларов. Уже известно, что эти средства выделят Bank of America, JP Morgan Chase, Wells Fargo и ряд других финансовых институтов США.

Новые кредиты, как ожидается, будут потрачены на организацию производства самого большого в мире широкофюзеляжного двухдвигательного самолета Boeing-777-9Х, который буквально на днях совершил свой первый испытательный полет. Сертификация этого лайнера продлится по меньшей мере до начала 2021 года, после чего он начнет поступать в парки авиакомпаний. Сейчас на самолеты этого семейства есть 377 твердых заказов, что теоретически может гарантировать вполне успешный старт программы.

Тем не менее, главная проблема Boeing, возвращение в эксплуатацию самолетов семейства 737 MAX, все еще остается нерешенной. «Мы признаем, что здесь нам предстоит проделать большую работу, — говорит главный исполнительный директор Boeing Дэвид Калхун, — но мы прикладываем все усилия и надеемся восстановить прежнее доверие наших клиентов».

Напомним, что Boeing временно прекратила производство самолетов 737 MAX в середине декабря прошлого года в связи с переносом сроков повторной сертификации на весну нынешнего года. Если все пойдет по плану, то эти самолеты смогут вернуться в небо уже в июне нынешнего года. Однако, твердой уверенности в этом пока ни у кого нет.

Буквально несколько дней назад в программном обеспечении этих лайнеров вновь обнаружились проблемы. Правда, на сей раз они не касаются системы MCAS, с которой были связаны проблемы, вызвавшие остановку полетов лайнеров этого семейства. Тем не менее известно, что во время очередного тестового полета бортовые компьютеры двух самолетов Boeing 737 MAX не смогли установить связь друг с другом. А раз так, то возвращение в эксплуатацию все еще остается под большим вопросом.

Это обстоятельство просто не могло не сказаться как на самой Boeing, так и на ее поставщиках. Американский авиагигант хоть и не стал пока увольнять рабочих из-за остановки производства этих самолетов, но как минимум трем тысячам сотрудников предложил перейти на смежные предприятия. А вот производитель фюзеляжей и пилонов для 737 MAX – компания Spirit AeroSystems – только в январе нынешнего года уволила 2,8 тысячи своих сотрудников на заводе в Канзасе. В целом в прошлом году поставки самолетов Boeing сократились почти вдвое, с 806 до 380 авиалайнеров. И пока нет никаких надежд, что в нынешнем году этот показатель удастся хотя бы сохранить.

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