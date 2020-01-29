Граждане 53 стран смогут приехать на Дальний Восток по электронной визе

Согласно данным Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, на 20 января 2020 года оформлено 187 599 электронных виз, из которых 144 825 получили граждане Китая, 37 136 – граждане Японии, 2562 – Индии. 97% иностранцев по электронной визе прибывает в регион через пункты пропуска Приморского края.

«Упрощенный порядок выдачи виз – это один из важных элементов национальной программы по развитию Дальнего Востока. Сегодня Владивосток становится центром деловой активности региона. Здесь проходят крупные культурные события, активно создается туристическая инфраструктура, реализуются амбициозные инвестиционные проекты. Убежден, что новый порядок выдачи виз будет способствовать дальнейшему росту количества иностранных гостей и участников Восточного экономического форума, который состоится со 2 по 5 сентября 2020 года», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Процедура выдачи электронных виз в Дальневосточном федеральном округе действует с августа 2017 года. По словам Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, «за 2,5 года механизм доказал свою востребованность, а прошлый год стал рекордным – почти в три раза увеличилось количество выданных электронных виз по сравнению с 2018 годом! Дальний Восток стал еще более открытым для иностранных туристов, стало намного проще приехать инвесторам. То, что теперь граждане уже 53 стран могут воспользоваться упрощенным визовым режимом – закономерно. Это следующий серьезный этап в развитии региона. Главная задача – чтобы всем нашим гостям на Дальнем Востоке было комфортно».

Воспользоваться электронными визами могут граждане 53 государств: Австрии, Андорры, Бахрейна, Бельгии, Болгарии, Ватикана, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Индии, Индонезии, Ирана, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Катара, Кипра, КНР, Корейской Народно-Демократической Республики, Кувейта, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Малайзии, Мальты, Мексики, Монако, Нидерландов, Норвегии, Омана, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапура, Словакии, Словении, Турции, Филиппин, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Японии.

Напомним, что приехать в регион с электронной визой можно через воздушные пункты пропуска во Владивостоке (Кневичи), Петропавловске-Камчатском (Елизово), Благовещенске (Игнатьево), Хабаровске (Новый), Южно-Сахалинске (Хомутово) и Анадыре (Угольный), Чите (Кадала) и Улан-Удэ (Байкал). Кроме того, в Сахалинской области, Приморском и Камчатском краях работают морские пункты пропуска. В Приморье по электронной визе можно прибыть также через железнодорожные пункты пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», автомобильные пункты пропуска «Полтавка» и «Турий Рог».

Электронная виза является однократной, со сроком действия 30 календарных дней. Разрешенный срок пребывания – до 8 суток с даты въезда без возможности продления.

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