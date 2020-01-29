Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера

Леонид Кравчук – первый президент Украины – объяснил свои словам о том, что Иосиф Сталин и Адольф Гитлер якобы встречались в 1939 году во Львове. По его словам, он всего лишь озвучил то, что ранее читал в СМИ, передаёт РИА Новости.

При этом бывший украинский лидер подчеркнул, что лично не видел никаких архивных документов, которые могли бы подтвердить факт такой встречи.

«Скажу честно, я не занимался глубоко этим вопросом, не изучал его, а просто передал лишь то, что пишут журналисты», – сказал Кравчук, добавив, что не может ручаться за достоверность опубликованной в СМИ информации.

«Журналисты, которые пишут свои статьи, они же несут какую-то ответственность, правильно? Вот у них и спрашивайте», – резюмировал первый президент Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что первый Леонид Кравчук в эфире телеканала Россия 1 сказал, что в октябре 1939 года во Львове якобы состоялась «встреча» Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера.

Как заявил руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, эти утверждения Кравчука – «абсолютный бред». По его словам, данные утверждения лживы и «давно опровергнуты историками». Подобные заявления не новость и появляются «на протяжении многих лет». Мягков уверен, что подобные громкие высказывания характеризуют Кравчука, как человека недостаточно образованного, а также с достаточным «градусом национализма и русофобии», которые сейчас культивируются на Украине.