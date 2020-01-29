Кредитный бум позади

«Хороший год»

Согласно данным Банка России, по итогам 2019 года кредитные организации получили 1,7 трлн рублей прибыли после вычета налогов, что на 73% больше, чем в предыдущем году (прибыль до вычета налогов возросла на 51%). При этом, сообщает Finmarket со ссылкой на обзор ЦБ о развитии банковского сектора, 400 млрд рублей из этой суммы — технический доход от отражения части корректировок, связанных с внедрением нового стандарта учета кредитного риска МСФО 9.

На рост прибыли в минувшем году по сравнению с предыдущим повлияло то, что в 2018 году банки, санируемые с участием Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС), разово сформировали резервы, приведшие к убытку свыше 0,5 трлн рублей.

372 банка (84%) показали положительный финансовый результат до налогообложения, на фоне относительной стабильности объема просроченных кредитов физлицам. Этот показатель вырос на 0,4%, к концу года наметилось его снижения.

Но само кредитование физлиц хотя и растет, но медленнее прежнего. В 2019 году объем кредитов, выданных российскими банками физлицам, увеличился на 18,5%, а в 2018 году его рост составлял 22,4%. Кредитный бум, судя по этим данным, заканчивается.

Кстати, такой важный показатель для экономики, как кредиты бизнесу (нефинансовому сектору), рос в 2019 году вообще черепашьими темпами: всего на 1,2%, против роста на 10,5% годом ранее. Эти данные со ссылкой на заявление директора департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александра Данилова сообщают «Ведомости». Активы банковской системы, по тому же источнику, составили 99,6 трлн руб., увеличившись на 2,6%, против роста на 10,4% в 2018 году. Г-н Данилов назвал минувший год «очень хорошим».

На снижение числа просрочек со стороны физических лиц повлияли два фактора, объясняет руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Во-первых, в 4 квартале прошлого года проявился эффект от введения показателя долговой нагрузки (ПДН). После 1 октября 2019 года значительно сократился прирост новых закредитованных россиян. Второй фактор – снижение общего числа выданных кредитов по стране – эта тенденция отмечена в 90% регионов РФ. В перспективе 2020 года стоит ожидать дальнейшее снижение ставок, но при этом — замедление роста количества выдаваемых кредитов на фоне стагнации доходов населения.

Рекордная прибыль банковского сектора обусловлена стабильными результатами деятельности крупнейших банков, сокращением резервов из-за перехода на новые стандарты отчетности и уменьшением убытков банков, находящихся на санации. В целом рост прибыли банковской сферы был предсказуемым результатом на фоне стабильности всей финансовой системы РФ, говорит аналитик.

При этом, отмечает Артем Деев, снижение процентной маржи (в результате снижения ставок по кредитам) компенсировалось банками ростом комиссионных доходов, а рентабельность капитала значительно выросла. На фоне сокращения доходности безрисковых активов, банковский бизнес становится более интересным для владельцев, что в перспективе 2020 года может привести к волне слияний и поглощений.

Не тот итог

И все же считать, что прибыль банков выросла на 50% (прибыль до вычета налогов) или 70% (чистая прибыль) неуместно, поскольку речь идет о сопоставлении принципиально разных величин, отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования НАО «Евроэксперт» Елена Ютландова. Банки перешли на новый стандарт финансовой отчетности МСФО 9, который пришел на смену МСФО 39. Таким образом изменился сам порядок учета активов банков, и теперь разница, возникающая при их переоценке, может включаться в состав прочего совокупного дохода.

Кроме того, продолжает эксперт, изменился и порядок оценки резервов, они стали оцениваться по ожидаемым убыткам, а не по фактически понесенным. Наконец, существенно повлияло на результат создание санируемыми с привлечением ФКБС банками резервов. То есть в целом, с учетом указанных изменений сравнение неуместно без соответствующих корректировок в данные за предыдущие периоды, а это приведет, скорее всего к тому, что в итоге окажется: никакого роста чистой прибыли банковский сектор не показал. Но это, очевидно, не тот итог, который подтверждает активно популяризируемую гипотезу о том, что экономика перешла в стадию роста.

Отмечен рост розничного кредитования в декабре на 1%, но речь идет лишь об объеме, тогда как количество выданных банками ссуд стремительно сокращается, поясняет Елена Ютландова. По итогам того же декабря было одобрено всего 32,2% заявок на заключение кредитного договора, при среднем за год показателе 36,9%. Выдача потребкредитов начала активно сокращаться в четвертом квартале, за который снизилась на 1,6%.

Причина того, что банки стали чаще «заворачивать» заявки очевидна: именно с четвертого квартала действуют повышенные коэффициенты риска и новые правила оценки кредитоспособности заемщиков с использованием ПНД. Рост закредитованности населения на этом фоне ведет к тому, что количество новых кредитов продолжит существенно сокращаться, поскольку банки сейчас вынужденно отклоняют значительную часть заявок, фокусируясь на обслуживании качественных заемщиков, коих, к сожалению, остается с каждым годом все меньше.