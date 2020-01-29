Кто платит, тот не заказывает музыку

Фактор X

Мнение уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова о том, что тарифы естественных монополий в России в среднем завышены на 30%, стало основой для обращения к новому главе правительства Михаилу Мишустину. «Партия роста», которую возглавляет Титов, попросила председателя правительства на три года заморозить тарифы естественных монополий в стране.

«Мы предлагаем применить апробированные на практике решения, уже давшие положительные результаты в других странах», — цитирует письмо РИА Новости. «(Предлагаем – ред.) разработать и внедрить систему расчета тарифов на основе методики price cap (устанавливает нормы прибыли для монополий, а также предельные цены и лимиты доходов), как это сделано в большинстве развитых стран», — отмечается в нем. При модели price cap тариф устанавливается на уровне тарифа прошлого года с корректировкой на инфляцию минус фактор Х, где X отражает состояние эффективности производства.

Время «Ч»

На первый взгляд, говорит директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев, данный вопрос может показаться незначительным в рамках обсуждений российской экономики, однако важно учитывать высокую роль государства и, принадлежащих ему, монополиям. Подобные монополии увеличивают стоимость своих услуг в начале каждого года из-за роста потребительских цен, что позволяет им продолжать инвестиции в развитие собственного бизнеса.

Например, согласно расчетам РЖД, индексация на 3,5% принесет в 2020 году около 54 млрд рублей дополнительных средств. Но при этом на соответствующую величину увеличится и финансовая нагрузка на логистические компании, которым придется нести большие расходы, а это неизбежно приводит как к повышению себестоимости грузов, так и к снижению конкурентоспособности отечественной продукции на внешних рынках. Доля железнодорожных грузовых перевозок в России составляет порядка 45% и продолжает расти каждый год: негативный эффект от ежегодной индексации - колоссальный.

Стоит также помнить и о других монополиях: «Газпром», «Россети» и так далее, продолжает Дадашев С газовой компанией в последнее время активно борется ФАС, который отказывает корпорации, являющейся собственником всех магистральных газопроводов в стране, в индексации своих услуг из-за отсутствия прозрачных данных по ее деятельности. Подобные действия создают позитивные условия для развития независимых игроков в энергетической сфере.

Тем не менее, уверен эксперт, подобная тактика способна оказать лишь кратковременный эффект: после кризиса 2014 года индексация тарифов была на некоторое время заморожена лишь для того, чтобы спустя время монополии увеличили свои цены на достаточную величину для компенсации вынужденного простоя. Таким образом, для развития частного сектора необходима не разовая акция, а изменение самой методики расчета тарифов.

Как-то это неестественно

Вопрос о заморозке тарифов естественных монополий поднимается всякий раз, когда в экономике кризис: 90-е, 2008 год, 2014 год, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Тем удивительнее его встретить сейчас, когда в России профицитный бюджет, относительно высока цена нефти, инфляция достигла рекордно низкого уровня в 3-4%, пусть это и статистическая победа в том числе. К так называемым естественным монополиям, к их эффективности, их способности быть рентабельными, прибыльно инвестировать — есть масса вопросов. А желание взять и законодательно ограничить их аппетиты вполне понятно.

Но такое вмешательство, полагает Илья Жарский, как показал опыт, приводит сначала к сокращению инвестпрограмм, затем к падению прибыли госкомпаний и снижению их отчислений в бюджет, параллельно падают прибыли их поставщиков, которые тоже начинают платить меньше налогов.

Получается замкнутый круг: монополии неэффективны по определению, но взять и разрушить их не получится, так как в этих неэффективных компаниях занята значительная часть населения страны. И заморозить их тарифы — значит заморозить, в том числе, и заработные платы. Значит, нужно идти по пути реформирования монополий, создания конкурентной среды в их нишах, но это долгая, лет на 10, и кропотливая работа, которая не приносит политических дивидендов, делает вывод Илья Жарский,

Тем не менее, вопросы диктуемого государством под влиянием крупнейших лоббистов ежегодного роста цен на потребляемые промышленностью ресурсы и услуги имеют не только долгосрочный, но и актуальный аспект. Официальная инфляция очень низка, то есть наступило время, в котором бизнесу и народу была обещана просто новая жизнь: стабильные цены, инвестиции и т. п. У предпринимателей цены действительно застыли или падают, так как нет спроса, но на самых крупных госпредпринимателей это не распространяется. И для инвестиций им все еще требуются дополнительные ценовые стимулы. Что-то, в общем, опять пошло не так. Реакция правительства на письмо Титова будет интересовать очень широкие круги людей, занятых в реальном секторе.