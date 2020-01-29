Курс доллара: рубль пошел на резкий разворот

Вечером во вторник курс рубля развернулся к доллару и евро на фоне перешедшей к повышению нефти. Так, по данным на 19:00 мск на торгах Московской бирже курс доллара составил 62,45 руб. что сразу на 51,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ещё больше просел евро, который, подешевев на 68,69, торговался в это время по 68,69 руб.

По мнению большинства экспертов, вчера вечером национальная валюта усилила темпы роста к доллару и евро на фоне перешедших к повышению котировок на «чёрное золото», которые до этого снижалась несколько сессий подряд, упав в понедельник до октябрьских минимумов. Однако вечером участников нефтяных рынков вдохновили позитивные новости, что страны ОПЕК, а также государства, не входящие в картель, могут принять решение о дальнейшем сокращении добычи, чтобы поддержать цены на фоне китайского коронавируса.

Как рассказал Роман Фролов из Совкомбанка, после мощного падения, которое наблюдалось в понедельник, вчера курс рубля сумел сделать крутой разворот.

«Рублевые активы во вторник повышались почти весь день, несмотря на то, что значительную часть дня «чёрное золото» дешевело и лишь вечером перешло к росту», – напомнил он.

При этом эксперт считает, что всё это не добавляет оптимизма рублю. При этом он предполагает, что вчерашний день был лишь небольшой передышкой перед дальнейшим снижением.

«Вполне возможно, что уже сегодня рубль, как и российские индексы вновь окажутся в отрицательной зоне», – полагает Фролов.

С ним согласен Владимир Евстифеев из банка «Зенит», который также считает, что вчерашний разворот рубля был временным явлением, так как на долговых рынках развивающихся стран в дальнейшем будут сохраняться умеренные продажи, что свидетельствует о преобладании негативного отношения инвесторов к риску.

«Восстановление рубля на валютном рынке после снижения в начале недели может оказаться временным, а следующей остановкой курса доллара, вероятно, станет отметка в 63,60 руб.», – предположил он.

В свою очередь Андрей Кочетков из «Открытие брокер» напомнив, что во вторник рубль отыграл часть потерь понедельника, подчеркнул, что к середине вчерашнего дня баррель сорта нефти Brent стоил 3690 руб., Однодневная ставка MosPrime выросла до 6,37%, недельная – до 6,41%, а месячная осталась на уровне 6,43%.

«Но при вчерашней положительной динамике рубля опасения по поводу китайского коронавируса никуда не делись, хотя восприятие рисков всё-таки немного смягчилось. При этом в первой половине дня иена начала слабеть, а доходности по казначейским обязательствам США рванули вверх», – отметил он.

Однако, как напомнил Кочетков, у рубля есть свои преимущества инструмента защиты в виде 20% резервов в золоте, и положительной ставки при положительных балансах бюджета и счёта текущих операций.

«Поэтому можно ждать стабилизации курса в диапазоне 62,50-63,00 руб. А при улучшении настроений на глобальном рынке национальная валюта способна вернуться к отметке в 62,00 руб.», – прогнозирует он.

А вот, по мнению Андрея Кадулина из банка «Санкт-Петербург», вероятность к возврату курса обратно в диапазон 61,00-62,00 руб. очень низкая.

«Против рубля продолжит выступать уход инвесторов от риска на фоне новостей из Китая, где бушуют смертельный вирус. При этом с точки зрения фундаментальных факторов курс рубля на уровне 63,00 в паре с долларом выглядит более обоснованным», – резюмировал он.