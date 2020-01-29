Люкс для регионов

Рынок гостиничных услуг в России последние несколько лет показывал небывалый рост. По данным BusinesStat, к 2018-му за четыре года он вырос на 29,7%. Понятно, что на эти цифры повлияли крупные международные события: как раз эти четыре года страна готовилась к Чемпионату мира (ЧМ) по футболу FIFA 2018. Отели высокого класса появились, например, в Мордовии, Самарской и Ростовской областях. На чемпионате многие сети хорошо заработали: страну посетили свыше пяти миллионов иностранных болельщиков, им всем нужно было где-то жить.

Кроме того, на руку отечественным отельерам сыграл экономический кризис и ослабление рубля: ездить за границу россиянам стало не по карману, поэтому они поехали по стране. Ставят рекорды и зарубежные туристы, приезжающие посмотреть на нашу страну. И хотя аналитики предрекали, что после ЧМ построенные отели будут пустовать, международные сети отелей делают ставку на рост российского рынка, в первую очередь на регионы. Так, Radisson Hotel Group к концу 2020 года планирует открыть первый в стране отель под брендом Radisson. Эта категория заполнит нишу между премиальными Radisson Blu и бизнес-классом — Park Inn by Radisson.

Изначально отели Radisson — категория upscale (качественные отели уровня четыре-пять звезд) — были представлены только в Америке и Азии. Затем бренд переработали в скандинавской тематике и запустили два года назад в EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). С тех пор портфель бренда увеличился до 34 отелей, включая семь уже действующих и 27 в стадии разработки.

Radisson Hotel Group — одна из крупнейших в мире гостиничных сетей, в которую входят семь разных брендов. Это свыше 1400 отелей по всему миру. О планах компании и об особенностях гостиничного бизнеса в России «Эксперт» поговорил с вице-президентом по развитию бизнеса Radisson Hotel Group Дэвидом Дженкинсом.

— Чем отели Radisson отличаются от других отелей сети?

— Исторически так сложилось, что Radisson был основным брендом, который мы развивали в США, а Radisson Blu — основным для EMEA. Radisson существовал в среднем ценовом сегменте, его аналогом в Европе считался Park Inn by Radisson. Но постепенно развиваясь как глобальная сеть, мы решили обновить бренд Radisson, поднять его уровень до четырех звезд и запустить в EMEA. Эти отели заполнят пробел между высококлассным Radisson Blu и Park Inn. В США мы обновим бренд по тем же стандартам.

— Почему для запуска нового бренда вы не выбрали столичный регион?

— Сейчас у нас в России почти 40 гостиниц, включая уже построенные и те, которые находятся на этапе разработки. В ближайшие годы мы планируем значительно расширить их список и активно ведем переговоры по нескольким новым проектам под брендом Radisson. Возможности ищем не только в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, но и в тех регионах и городах, где еще нет отелей нашей сети.

— В России в последние годы активно говорят о развитии регионального туризма. Чувствуете ли вы увеличение туристического потока?

— В последнее время мы видим увеличение количества иностранных туристов, особенно в Санкт-Петербурге, и это, конечно, не может нас не радовать. Во многом это связано с упрощением визового режима, процесс стал более прозрачным и удобным. Теперь туристы, планирующие посетить Санкт-Петербург или Калининградскую область, могут быстро оформить электронную визу. Это касается граждан 53 стран. Мы очень ждем таких же правил и для Москвы. Вообще, правительство своевременно делает акцент на туризме — в прошлом этого очень не хватало. Конечно, для его развития потребуется время, но мы видим очень позитивные сдвиги. Кроме того, иностранных туристов стало больше в регионах. Например, у гостей из Азии популярны пакетные туры, в рамках которых они посещают сразу несколько городов России. Все наши объекты в Сочи пользуются с каждым годом все большим спросом, правда, там все же больше внутренних туристов.

— Как вы думаете, популярны ли в российских регионах отели высокого класса? На какого гостя вы ориентируетесь?

— У нас есть два суперуспешных отеля в России из премиальной линейки: это Radisson Collection в Москве и Сочи. В Москве в прошлом году открылся Radisson Blu Olympiyskiy Hotel Moscow, и его тоже очень хорошо приняли. Вообще, такие премиальные отели нужно открывать в правильном городе и в правильном месте — тогда велика вероятность, что они будут очень хорошо работать. А так отели в разных городах и даже районах привлекают разные категории гостей. Например, в Сочи они больше работают на внутренний спрос, а в Москве наоборот.

— В чем специфика работы в России? Как вы оцениваете гостиничный рынок?

— В стране все еще много городов, где либо вообще нет сетевых отелей, либо их мало. Однако постепенно появляются все новые и новые проекты. При этом запрос есть не только на увеличение количества брендированных номеров, но и на сопутствующие услуги. Например, в Санкт-Петербурге большой выбор отелей, от экономичных до роскошных, но по-прежнему не хватает качественных конференц-отелей в сегменте upscale. В Москве рынок уже очень хорошо развит, однако в столице мы видим потенциал для развития более уникальных предложений. Например, для нашего бренда бутик-отелей Radisson RED, а также отелей-резиденций.

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