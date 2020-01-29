Вход/Регистрация Подписка

Остановившуюся недвижимость попытаются сдвинуть с места

Москва, 29.01.2020
Выполнение нацпроекта в секторе строительство жилой недвижимости в 2019 году существенно не дотянуло до целевого показателя. У тенденции спада есть труднопреодолимые объективные причины. Но в новом году строительству помогут действия правительства, материнский капитал, а еще могут помочь некоторые приемлемые статистические ухищрения и новые финансовые инструменты.
#Нацпроекты
#Недвижимость
#жилая недвижимость
#Экономика
#Общество
  • Остановившуюся недвижимость попытаются сдвинуть с места

Екатеринбург. Строящиеся дома на улице академика Сахарова в Академическом районе

Донат Сорокин/ТАСС

По оценке Федеральной службы статистики (Росстат), объем жилищного строительства в России вырос до 79,4 млн кв.м. Это на 4,9% больше, чем в 2018 году, однако, согласно паспорту рассчитанного на шесть лет нацпроекта «Жилье и городская среда», по итогам 2019 года планировалось увеличить объем жилищного строительства до 88 млн «квадратов».

Результаты минувшего года возвращают отрасль примерно на уровень 2017 года. В 2018 году было построено 75,7 млн. кв. м. жилья, и это было на 4,5% меньше, чем в 2017 году.

Как сообщило ведомство, в декабре 2019 года было построено 16,5 млн кв. м жилья, что на 6% меньше показателя декабря 2018 года. При этом динамика показателей была очень неровной: спад-рост-спад.

Высока вероятность, полагает генеральный директор АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков, что из-за уменьшения показателей жилищного строительства власти пересмотрят показатели в сторону их уменьшения до 65-75 млн. кв. метров в год. Дело в том, что с 1 июля 2019 года вступили в силу изменения в российское законодательство – было введено проектное финансирование, которое предполагает создание специального эскроу-счета, на который перечисляют средства дольщики.

Многие фирмы постарались выстроить и продать как можно больше недвижимости до введения закона, отмечает эксперт. Этим можно объяснить резкий скачок роста ввода жилья. Сейчас темпы идут на спад, и эта тенденция продлится ближайшие 1-3 года. Во-первых, стало сложнее получить разрешение на строительство. Во-вторых, не все банки готовы кредитовать застройщиков на выгодных условиях.

В-третьих, реальные доходы граждан растут очень медленно, поэтому не все молодые семьи могут позволить себе жилье. Пусть даже в ипотеку под низкий процент (ипотечные кредиты стали доступнее после того, как в 2019 году ключевая ставка снизилась до 6,25%). Вероятно, полагает Владимир Савченков, ставка будет еще снижена, чтобы стимулировать экономику.

Более низкие, по сравнению с заложенными в нацпроект, темпы строительства объясняются динамикой реальных располагаемых доходов населения, считает руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко. По итогам 2019 года их рост составил незначительные 0,9%, А также — уровнем процентных ставок по ипотечным кредитам. В 2019 году, до перехода Банка России к активному смягчению монетарной политики, к концу весны средневзвешенные ставки по выданным ипотечным кредитам на новостройки достигли 10,23% годовых, на вторичном рынке жилья до 10,80% годовых, прежде чем к ноябрю опуститься до 8,56% годовых и 9,51% годовых соответственно (данные Дом.РФ).

По данным Банка России, в ноябре средняя ставка опустилась до исторического минимума в 9,2% годовых. К концу года этот показатель должен был опуститься ниже 9,0%, с учетом снижения ключевой ставки с 6,50% до 6,25% и достичь целевых 8,9% годовых, как в нацпроекте. А в течение 2020 года можно ждать новых исторических минимумов ставки по ипотеке, так как регулятор на фоне замедления инфляции озвучил планы по снижению ключевой ставки до 6,00% в первом полугодии.

Высокие по сравнению с 2018 годом ставки в первом полугодии 2019 года стали причиной уменьшения спроса на рефинансирование ранее взятых ипотечных кредитов – по данным Дом.РФ. их доля составила 4-5% по сравнению с 12-14% годом ранее. Объем выдачи «новой» ипотеки (без учета рефинансирования) за 10 мес. 2019 г. вырос на 2%. В то же время росту совокупного показателя помогла «семейная ипотека», доля которой в общем кредитовании достигла 21%.

Еще одним тормозящим фактором могло стать низкое освоение средств в рамках нацпроекта (в этом году на него предусмотрено 105,25 млрд руб., в 2021-м – 108,36 млрд руб., в 2022-м – 189,14 млрд руб.).

Новое правительство в лице вице-премьера Марат Хуснуллина и министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева к 11 февраля подготовит поправки к нацпроектам, напоминает эксперт, и займется, в том числе, устранением административных барьеров с ценообразованием, подключением к инженерным сетям, а также низким качеством проектирования. Важным для рынка стало поручение президента Владимира Путина подготовить поправки к предоставлению материнского капитала: по оценкам Дом.РФ, это обеспечит дополнительный спрос на рынке жилья на 6 млн кв. м в год.

Помочь реализации нацпроектов, заключает эксперт, может также включение в статистику индивидуального жилья (в сравнении с 2018 годом прирост показателя составил 13,5%), а также —дальнейшее развития рынка ипотечных облигаций.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    «В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

    Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга

    Умная квартира для умного города

    Умные технологии стремительно входят в жизнь. Сегодня искусственный интеллект может управлять не только домом и квартирой, но и целыми городами повышенной комфортности с комплексом инновационных инженерных решений

    Акции ММК сохраняют потенциал роста

    По мнению аналитиков, акции Магнитогорского металлургического комбината остаются недооцененными относительно конкурентов

    Тяжелая нефть ТРИЗов и битумов

    В России заканчивается доступная нефть: по данным Минприроды, ее добыча неуклонно падает, а доля месторождений с трудноизвлекаемыми запасами превысила 60%. Российские компании начали «гонку вооружений» и вкладывают миллиарды в новые технологии
    Новости партнеров

    Tоп

    1. «Чайка» возвращается на сцену МХТ
      28 и 29 февраля в МХТ имени А.П. Чехова премьера – «Чайка» А.П. Чехова в постановке литовского режиссера Оскараса Коршуноваса. Для Московского Художественного театра это особая пьеса, символ обновления, которое принес МХТ мировой сцене. После триумфальной постановки К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко 1898 года изображение чайки стало эмблемой МХТ. В год 160-летнего юбилея А.П. Чехова «Чайка» возвращается на сцену Художественного театра – и, конечно, для театра это огромное событие.
    2. В новом правительстве полностью заменен «цифровой блок»
      К руководству отраслью пришли люди с опытом реализации проектов
    3. Система оплаты труда в социальной сфере будет пересмотрена
      Президент пообещал переход на отраслевую оплату труда в социальной сфере, в медицине этот процесс уже начался. Речь идет о повышении окладов без потери дополнительных выплат, которые сегодня могут составлять львиную долю заработка
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама