Нефть отыгрывает позиции на временном затишье

На фоне закрытия китайских рынков до 3 февраля, на других нефтяных рынках нефть предпринимает первые шаги к стабилизации, пишет Regnum.

Так, накануне закрытия сессии 28 января, нефть Brent показала рост на 1,82%. Стабилизация происходит на фоне положительных новостей из Китая, глава которого Си Цзиньпин заявил, что его страна уверена в победе над коронавирусом.

Помимо этого, на ситуацию влияет информация о намерении ОПЕК+ продлить соглашение о сокращении добычи нефти весной этого года. Также объединение намерено уменьшить лимиты из-за опасений влияния коронавируса на спрос на нефть.

29 января положительная динамика продолжилась, и нефть Brent в ходе азиатских торгов выросла в цене на 0,49%, до $60,30. Аналитики уверены, что покупателям необходимо отстаивать показатель до $66, что поможет укротить медвежий настрой.