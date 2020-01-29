Опрос: украинцы недовольны темпами реформ, но довольны Зеленским

Согласно результатам социологического исследования, проведенного фондом «Демократические инициативы» совместно с центром Разумкова с 6 по 11 декабря 2019 года, 50,9% опрошенных считаю, что новая власть не провела ни одной успешной реформы. 69% опрошенных (можно было давать три варианта ответа) считают коррупцию главной проблемой страны, 68,9% - войну на Донбассе и 30,7% засилье олигархов в экономике. При этом 60,1% респондентов считают президента Украины Владимира Зеленского двигателем реформ, противоположного мнения придерживаются 7,9%. В качестве главного тормоза реформ 50,9% украинцев назвали олигархов, а 2,8% считают их реформаторами.