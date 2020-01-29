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Организаторы фестиваля «Viola is my Life» и РАО пришли к взаимопониманию

Москва, 29.01.2020
Российское авторское общество (РАО) не увидела нарушения авторских прав в репертуаре музыкального фестиваля «Viola is my life». Общественная организация и представители мероприятия достигли консенсуса в ситуации, активно обсуждаемой на странице фестиваля в Facebook.
#Культура
  • Организаторы фестиваля «Viola is my Life» и РАО пришли к взаимопониманию

Как рассказал руководитель Управления сборов вознаграждения Петр Миленин, в претензии РАО к организаторам фестиваля было указано восемь произведений, исполнение которых было зафиксировано в ходе мероприятия. Сумма компенсации в претензии была определена из расчета 40 тысяч рублей за одно зафиксированное произведение (в соответствии с Постановлением Авторского Совета РАО от 03.09.2019 года № 4). Однако сейчас конфликт считается урегулированным, так как «организатором публичного исполнения произведений предоставлены разрешения правообладателей на использование их произведений без выплаты авторского вознаграждения», пояснил Миленин.  

Организатор музыкального фестиваля «Viola is my life», музыкант Сергей Полтавский в разговоре  сообщил, что между РАО и представителями фестиваля нет недопонимания: «Ситуация на 90 процентов разрешилась. Пока еще официального отказа от претензий я не получил, но уже есть письмо от менеджера РАО, где говорится, что по пунктам с 1 по 7-й претензий больше нет. РАО также попросила предоставить подтверждение от Роберта Дэвидсон в иной формулировке. Я лично с ним знаком, не вижу проблем. Мы получим этот документ в течении недели. В письме менеджер РАО обещает в скором времени прислать официальный документ об отказе от претензий».

Ранее ряд СМИ сообщили, что РАО потребовала от организаторов фестиваля «Viola is my life» 320 тысяч рублей за исполнение произведений несуществующего композитора Руста Фазинского, а также французского автора Марена Маре, умершего в XVIII веке.

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