Палестина отвергла «сделку века» с США

Палестина официально отвергала «сделку века» по палестино-израильскому урегулированию, предложенную США, сказал президент Палестины Махмуд Аббас. По его словам «Иерусалим не продается», и «заговор не пройдет», цитирует президента ТАСС. Палестинский лидер также сообщил, что «он не позволит пренебрегать историческими правами палестинского народа».

Аббас также пообещал, что народ Палестины отправит данную «сделку века» в «мусорную корзину истории», поскольку для палестинцев приоритетом остается «сопротивление по срыву израильских планов». Президент пообещал, что Палестина не сдастся и «не будет кланяться», а наоборот объединится «перед лицом всех планов ликвидации, которые наш народ отвергнет».

«Мы говорим «нет, нет, нет» «сделке века», – цитирует ТАСС Аббаса. Он подчеркнул, что Палестина продолжит настаивать на признании страны в границах 1967 года.

При этом палестинский лидер не отвергает, что страна готова к переговорам по данному вопросу не с Вашингтоном в отдельности и не на основе «сделки Трампа», а со всем «ближневосточным квартетом» - Россией, США, ЕС, ООН.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп предложил Палестине «сделку века», в рамках которой должны быть два государства - арабское со столицей в Восточном Иерусалиме и еврейское. При этом Трамп пообещал Палестине в случае соглашения с его условиями инвестиции в 50 млрд долларов.