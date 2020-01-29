Представитель Украины не явился на заседание контактной группы в Минске

Представитель Украины не явился на заседание гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, которая должна была пройти сегодня в Минске.

Как говорится в заявлении пресс-службы внешнеполитического ведомства Донецкой народной республики (ДНР), официальный представитель Киева Валерия Лутковская на заседании отсутствует.

По данным СМИ, в ходе сегодняшнего заседания трехсторонней контактной группы должна была быть продолжена дискуссия по обмену и одновременному освобождению удерживаемых лиц. Кроме того, стороны должны были определить дополнительные участки разведения сил. Также планировалось поднять некоторые другие гуманитарные вопросы.