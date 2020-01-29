Прогноз погоды на февраль-2020: синоптики обещают сюрпризы

Январь подходит к концу, а настоящая русская зима на Русской равнине так и не наступила. Прежде всего это относится к регионам, расположенным на Европейской части России. Здесь почти два месяца календарной зимы наблюдаются аномально высокая температура, дефицит осадков и частая смена климатической обстановки. Однако погодные сюрпризы в феврале всё-таки ожидаются

Погода в феврале в Астраханской области

Так, синоптики обещают сюрпризы жителям Архангельской области, где в начале последнего месяца календарном зимы будет холоднее обычного. Здесь в период с 1 по 10 февраля ожидается пасмурная погода, но без осадков. В ночные часы столбики термометров местами будут опускаться до минус 5, днём – до минус 3.

После 10 февраля, по прогнозу синоптиков, ни сильных морозов, ни большого снега ждать уже не приходится. В этот период воздух не станет остывать ниже минус 1-3, но это будет преимущественно в ночное время суток. Днём же градусники покажут плюс 4-7. При этом ясного неба над головой жители региона пока не увидят. В основном оно будет пасмурным или малооблачным.

Прогноз погоды на февраль в Краснодарском крае

Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, в этом году в феврале на территории Краснодарского края не ожидается больших климатических катаклизмом. Но как предупреждают метеорологи, по опыту предыдущих лет можно предположить, что этот февраль всё-таки преподнесёт сюрпризы жителям региона и туристам. Но это в основном будут приятные сюрпризы – прогнозируется более тёплая погода чем в предыдущие годы.

При этом, как известно, по климатическим нормам февраль – самый холодный месяц зимы, в том числе и на Кубани. Однако. если судить по данным за последние 10 лет, то с каждым годом он становится всё более тёплым, и недобор холода переходит уже на март.

Пока же, синоптики обещают в последнем месяце календарной зимы температуру, которая будет близкой к среднемноголетним значениям, но с небольшим отклонением в большую сторону – на 0,5-1,5 градусов. Максимальная температура, которая будет фиксироваться в феврале-2020 на территории края составит плюс 10-12. При этом синоптики не исключают, что в первой половине месяца могут неожиданно ударить морозы, а столбики термометров временно опустятся до минус 10-12.

Погода в феврале в Крыму

Прогноз погоды на февраль обещает сюрпризы жителям Крыма, а также отдыхающим, которые планируют посетить полуостров в последний календарной зимы. По данным метеорологов, в Крыму ожидается холодная и ветреная погода. Самый высокий температурный фон прогнозируется в Севастополе, где в светлое время суток столбики термометров будут подниматься до плюс 6-8. Но с заходом солнце, температура станет резко понижается до нуля градусов, ночью возможны заморозки.

Похожая климатическая обстановка ожидается в Ялте, где днём воздух прогреется до плюс 5-7, а ночью будет остывать до плюс 1-2. Холоднее в Феодосии и Евпатории – плюс 3-5 днём и минус 1-2 – ночью. При этом сильные осадки прогнозируются в Алуште, а вот в других прибрежных районах количество осадков не превысит 25-30 мм.

Зато холодные и частые ветра станут отличительной особенностью погоды в феврале-2020 в Крыму. По прогнозу синоптиков, почти весь месяц с некоторыми перерывами порывистый ветер будет дуть в Феодосии, Саках, Евпатории и Судаке. Вода в Чёрном море также пока очень холодная – ожидается, что её температура составит всего плюс 5-7, поэтому отдыхающим категорически не рекомендуется принимать в феврале морские ванны, тем более, что сейчас в Крыму много здравниц и отелей, где зимой работают крытые бассейны с морской водой.

Погода в СПб в феврале. Прогноз синоптиков

Синоптики обещают жителям Санкт-Петербурга погодные сюрпризы в виде снегопадов и лёгкого мороза. Но радоваться раньше времени не стоит. По прогнозу метеорологов, в феврале-2020 в СПб ожидается повторение январской погоды, только с небольшим понижением температуры и кратковременными осадками. Такая погода ожидается в первой половине февраля.

При этом самым холодным периодом последнего месяца календарной зимы может стать период с 15 по 20 февраля. В эти дни столбики термометров будут опускаться ночью до минус 5-10 градусов, а в светлое время суток – минус 5-7. В 20-х числах, по прогнозу синоптиков, в Северной столице начнётся чередование оттепелей и небольшого морозца, возможны небольшие дожди и слякоть на дорогах.

Погода в Москве в феврале. Точный прогноз синоптиков

По прогнозу синоптиков, в Москве после аномально тёплых двух первых месяцев зимы, в феврале будет холодно и снежно. Так, примерно 6-7 числа в регион может вторгнуться арктические воздушные массы, которое понизят температурный фон до минус 5-7 днём, до минус 10 ночью. После 10 февраля снегопады могут стать более интенсивными и обильными, чего практически не было всю зиму. Зато значительно потеплеет – синоптики обещают от нуля до минус 2 днём и около минус 2-3 ночью. Во второй половине месяца дневная температура стабилизируется на отметках плюс 1 минус 2, ночью будет около нуля градусов.