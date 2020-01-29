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Прогноз погоды: синоптики предупредили о жёлтом уровне погодной опасности

Москва, 29.01.2020
  • Прогноз погоды: синоптики предупредили о жёлтом уровне погодной опасности

Гавриил Григоров/ТАСС

Весь сегодняшний день Москва будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. По прогнозу синоптиков, при облачной погоде местами будут выпадать небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в черте города составит от нуля до плюс 2, по области от минус 2 до плюс 3. 

Кроме того, прогнозируется юго-восточный ветер с порывами до 5-10 м/с. При этом в столице продлён жёлтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. По данным Гидрометцентра, после дневной оттепели в ночные часы в Москве подморозит до минус 1, по области - до минус 3. Атмосферное давление ближе к вечеру среды поднимется до 742 мм рт. ст., после чего начнёт опускаться. Относительная влажность воздуха составит около 85%.

Рекомендации медиков

Климатическая обстановка в столичном регионе по-прежнему влажно-прохладная, с выраженным дефицитом кислорода в воздухе. По данным специалистов содержание кислорода в московском воздухе ниже климатической нормы сразу на 13-15 единиц. А при неустойчивом атмосферном давлении, которое то идёт вниз, то поднимается вверх, такая погода может доставить сильный дискомфорт метеозависимым и пожилым людям, а также гражданам с такими недугами, как бронхиальная астма, обструктивные болезни лёгких, хронические болезни суставов и позвоночника, частые простудные и респираторные заболевания.

Помимо этого, регулярные перепады атмосферного давления, дефицит кислорода в воздухе – одна из самых распространённых причин сердечно-сосудистых осложнений. В этой связи медики рекомендуют строго выполнять рекомендации лечащих врачей, соблюдать режима труда и отдыха, использовать общеукрепляющие препараты, а также проводить закаливающие процедуры.

Из хроники московской погоды

В конце января жители Москвы и гости российской столицы наконец-то дождались снега, но настоящих русских морозов как не было, так и нет. А ведь бывали и другие времена. Так, 29 января 1893 года столбики термометров опускались до минус 34,6. Сейчас такое даже сложно представить – нынешний январь уже стал рекордно тёплым за всю историю метеонаблюдений.

Вот и сегодня к середине дня воздух прогрелся выше плюс 1. Хотя это значение – далеко не рекорд. Температурный максимум был установлен 29 января 2001 года, когда термометры показывали плюс 3,9. Зато в Москве наконец-то почву покрыло «белое покрывало» и теперь снежный покров составляет 8 см. Хотя по норме положено минимум 24 см. По данным из архивов московской погоды, самый сильный снегопад был зафиксирован 29 января 1972 года, когда за сутки выпало 13,5 мм осадков. В 2019 году в этот день было морозно, хотя и теплее обычного на 6 градусов. Ночью термометры показали минус 6,6, днём минус 1,5, шёл небольшой снег, а сугробы к 29 января выросли до 48 см.

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