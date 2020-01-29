Путин уволил главу Чувашии Игнатьева за утрату доверия

Глава российского государства Владимир Путин отправил в отставку губернатора Чувашии Михаила Игнатьева. По данным пресс-службы Кремля чиновник отрешён от должности в связи с утратой доверия, передаёт РИА Новости.

Временно исполняющим обязанности губернатора региона назначен депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олег Николаев, который будет занимать эту должность до вступления в должность нового избранного главы республики.

Напомним, накануне Игнатьев был исключён из партии «Единая Россия» за нарушение этических норм. Такое решение было принято после того, как в Сети Интернет появилось видео, на котором глава Чувашии вынуждает сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новой служебной машины.